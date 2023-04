Lučenec spúšťa prihlasovanie projektov do participatívneho rozpočtu

Lučenec 10. apríla (TASR) – Návrhy projektov do participatívneho rozpočtu mesta Lučenec bude možné predkladať od utorka (11. 4.). Na podporu občianskych projektov samospráva v tomto roku vyčlenila celkovú sumu 15.000 eur. Mesto o tom informovalo na svojej oficiálnej webovej stránke.



Návrhy projektov do participatívneho rozpočtu môžu predkladať jednotlivci, občianske združenia či neziskové organizácie. Každý žiadateľ môže predložiť jeden návrh, maximálna výška príspevku pre jeden projekt predstavuje sumu 2500 eur. Projekty je možné podávať elektronicky prostredníctvom webovej stránky www.lucenec.hlasobcanov.sk.



Podávanie projektov bude otvorené do 28. apríla, nasledovať bude ich interné posúdenie či verejná prezentácia. Hlasovanie o projektoch je naplánované v polovici mája, realizácia úspešných zámerov sa uskutoční do konca novembra.



Cieľom participatívneho rozpočtu mesta Lučenec je zvýšiť záujem obyvateľov mesta o veci verejné a podporovať aktívny občiansky prístup. Jednotlivé projekty môžu byť zamerané na úpravu verejného priestoru, zlepšenie životného prostredia, voľnočasové aktivity či komunitnú infraštruktúru. Participatívny rozpočet zaviedla samospráva v roku 2019.