Lučenec spustil hlasovanie o projektoch z participatívneho rozpočtu

Lučenec 2. mája (TASR) – Samospráva Lučenca v pondelok spustila hlasovanie o projektoch, ktoré sa uchádzajú o finančné prostriedky z participatívneho rozpočtu mesta. Verejnosť si z prihlásených projektov môže v online hlasovaní vyberať do nedeľnej (8. 5.) polnoci. Mesto o tom informuje na svojej webovej stránke.



O finančné prostriedky z participatívneho rozpočtu sa tento rok uchádza 14 občianskych projektov. Verejnosť sa do hlasovania môže zapojiť prostredníctvom webovej stránky www.lucenec.hlasobcanov.sk, pričom občania môžu svoj hlas udeliť najviac trom projektom. Hlasovanie potrvá do nedele, výsledky budú zverejnené 16. mája.



Mesto Lučenec vyčlenilo v tomto roku na participatívny rozpočet sumu 30.000 eur. Cieľom participatívneho rozpočtu je zvýšiť záujem obyvateľov mesta o veci verejné a podporovať aktívny občiansky prístup. Jednotlivé projekty môžu byť zamerané na úpravu verejného priestoru, zlepšenie životného prostredia, voľnočasové aktivity či komunitnú infraštruktúru. Participatívny rozpočet zaviedla samospráva v roku 2019.