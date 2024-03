Lučenec spustil projekt uzamykania kontajnerových stanovíšť čipom

Lučenec 4. marca (TASR) - Mesto Lučenec v uplynulých mesiacoch spustilo pilotný projekt uzamykania prekrytých kontajnerových stanovíšť na čip. Zámok so solárnym nabíjaním bol namontovaný na dvoch stanovištiach, pribudli i nové kamery, ktoré taktiež fungujú na solárne nabíjanie. Na svojej oficiálnej webovej stránke o tom informovala samospráva.



"Siahli sme po modernom spôsobe uzamykania kontajnerových stanovíšť. Pre pilotný projekt sme vybrali dve kontajnerové stanovištia, ktoré mali problém s vandalmi, ktorí poškodzovali zámky, a tak sa dostali do stanovišťa. Vidíme pozitívne výsledky," povedala primátorka mesta Alexandra Pivková.



Tam, kde to bolo možné technicky zabezpečiť, využívajú občania rovnaký čip na otváranie vchodu do bytového domu aj do kontajnerového stanovišťa. Používanie takýchto čipov chce samospráva v závislosti od finančných možností z externých zdrojov postupne rozšíriť aj v ďalších lokalitách. Celkovo sa na území mesta nachádza 21 stanovíšť s polopodzemnými kontajnermi a 45 prekrytých uzamykateľných stanovíšť.



Kontajnerové stanovištia po novom kontrolujú aj dve nové kamery so solárnym nabíjaním, v najbližšom čase k nim má pribudnúť aj tretia. Kamery pomáhajú mestským policajtom, ktorí vedia v prípade znečisťovania verejného priestranstva či poškodzovania kontajnerov rýchlo zareagovať. "Naďalej však platí, že ak spozorujete neprispôsobivé osoby, ktoré znečisťujú kontajnerové stanovištia, kontaktujte Mestskú políciu Lučenec na telefónnom čísle 159," dodala samospráva.