Stavba cyklotrás z Lučenca do Vidinej a Haliče napreduje

Lučenec 24. októbra (TASR) – Výstavba cyklotrás spájajúcich mesto Lučenec s obcami Vidiná a Halič napreduje, dokončené by mali byť ešte v tomto roku. Ako pre TASR uviedla primátorka mesta Alexandra Pivková, samospráva aktuálne pracuje aj na ďalších podobných projektoch.



Na vybudovanie cyklotrás medzi Lučencom a dvojicou susedných obcí získalo mesto takmer 1,3 milióna eur. Práce na 5,5 kilometrov dlhej cyklotrase do obce Halič a 1,67 kilometrovej trase do Vidinej odštartovali na jar tohto roku. „Postupujeme podľa harmonogramu. Všetky stavebné práce by sme chceli urobiť do zimy,“ potvrdila Pivková.



Samospráva medzičasom pracuje na ďalších projektoch zameraných na rozvoj cyklistickej dopravy, na ich realizáciu sa bude opäť pokúšať o získanie externých financií. Cieľom je aktuálne budované cyklotrasy prepojiť mestskými cyklotrasami s už existujúcou cyklistickou infraštruktúrou v Lučenci a jeho blízkom okolí.



„Máme pripravené projekty, robíme inžiniersku činnosť. V meste budeme mať zóny, kde sa bude dať na bicykli bezpečne prechádzať a budú spájať Mestský park so sídliskovými časťami,“ vysvetlila Pivková. Cieľom samosprávy je dosiahnuť, aby sa cyklisti v rámci mesta nemuseli pohybovať po frekventovaných komunikáciách.



Ďalší projekt v rámci budovania cyklotrás samospráva plánuje v rámci Udržateľného mestského rozvoja. „Je to cyklotrasa, ktorá by prepájala autobusovú a železničnú stanicu a spájala by náš priemyselný park a obce Mikušovce a Rapovce,“ uzavrela primátorka.