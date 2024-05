Lučenec uzavrel zmluvy na údržbu zelene a zimnú údržbu komunikácií

Lučenec 11. mája (TASR) - Mesto Lučenec uzavrelo nové zmluvy na údržbu a starostlivosť o verejnú zeleň a tiež zimnú údržbu a čistenie komunikácií na obdobie štyroch rokov. Dodávatelia oboch služieb vzišli z verejných obstarávaní, uzavretie rámcových zmlúv schválili poslanci mesta na aprílovom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ).



Zimnú údržbu a čistenie komunikácií bude v Lučenci naďalej vykonávať spoločnosť Svoma, ktorá sa do súťaže prihlásila ako jediný uchádzač. Mesto v rámci zákazky okrem zimnej údržby ciest a chodníkov požadovalo aj výkony v oblasti čistenia komunikácií zahŕňajúce strojné zametanie či čistenie kanalizačných vpustí a žľabov. Samospráva má na starosti údržbu približne 69 kilometrov komunikácií a 89 kilometrov chodníkov, hodnota rámcovej dohody na obdobie štyroch rokov predstavuje takmer 3 milióny eur.



Mesto Lučenec vyhodnotilo aj verejné obstarávanie na údržbu a starostlivosť o verejnú zeleň. Do súťaže sa prihlásili dvaja uchádzači, víťazom sa stala spoločnosť Brantner Gemer. Firma bude mať v meste najbližšie štyri roky na starosti starostlivosť o zeleň, výruby či výsadbu stromov, prípravu a vyplievanie záhonov a tiež kosenie zelených plôch.



"Predpokladaná cena zákazky bola stanovená na 2.940.000 eur. Cena pred elektronickou aukciou bola 2.939.580 eur, cena po aukcii bola nižšia, a to 2.698.400 eur," priblížila na zasadnutí MsZ primátorka mesta Alexandra Pivková.



Na aprílovom zasadnutí MsZ poslanci mesta uzavreli aj tretí tohtoročný veľký tender samosprávy. Verejné obstarávanie na dopravcu mestskej autobusovej dopravy v Lučenci vyhrala spoločnosť SAD Lučenec. Výška zákazky na obdobie desať rokov presahuje sumu 9 miliónov eur.