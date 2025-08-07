< sekcia Regióny
V Lučenci predstavia tvorbu umelcov z keramického sympózia
Aktuálny ročník medzinárodného keramického sympózia sa začal 7. júla.
Autor TASR
Lučenec 7. augusta (TASR) - V Lučenci vo štvrtok popoludní otvárajú výstavu 37. ročníka Medzinárodného keramického sympózia Lučenec - Kalinovo. Na tvorivom pobyte sa tento rok zúčastnili štyria umelci, ich tvorbu predstavia netradične v priestoroch kostola. TASR o tom informovala Diana Lajzová z Novohradského múzea a galérie (NMG).
Aktuálny ročník medzinárodného keramického sympózia sa začal 7. júla. V závode na výrobu žiaruvzdorných materiálov v Kalinove počas jedného mesiaca tvorili štyria umelci, a to pôvodom peruánska keramička Sandra Suárez Chachapoyas z Francúzska, poľskí keramici Krzysztof Rozpondek a Łukasz Maciej Orfiniak a domáca keramikárka Lucia Fabiánová zo Slovenska.
„Práce vytvorené počas tvorivého pobytu budú prezentované na výstave, ktorú vzhľadom na prebiehajúcu rekonštrukciu sídelnej budovy NMG tento rok pripravíme vo veľkolepom priestore Kalvínskeho kostola v Lučenci,“ uviedla kurátorka výstavy Andrea Németh Bozó s tým, že výstava bude v priestoroch kostola pre verejnosť prístupná do 16. septembra.
Medzinárodné keramické sympózium Lučenec - Kalinovo je najstarším nepretržite fungujúcim sympóziom na Slovensku. Umelci počas tvorivého pobytu pracujú s kalinovskou hlinou - šamotom, ktorý je špecifickou miestnou surovinou. „Ich rôzne prístupy a spôsoby v spracovávaní materiálu, vo vnímaní prostredia ako zdroja inšpirácie a tiež v umeleckom vyjadrení je možné zachytiť v ich vytvorených dielach, ktoré sú dôležitým aspektom sympózia,“ dodala Németh Bozó.
Aktuálny ročník medzinárodného keramického sympózia sa začal 7. júla. V závode na výrobu žiaruvzdorných materiálov v Kalinove počas jedného mesiaca tvorili štyria umelci, a to pôvodom peruánska keramička Sandra Suárez Chachapoyas z Francúzska, poľskí keramici Krzysztof Rozpondek a Łukasz Maciej Orfiniak a domáca keramikárka Lucia Fabiánová zo Slovenska.
„Práce vytvorené počas tvorivého pobytu budú prezentované na výstave, ktorú vzhľadom na prebiehajúcu rekonštrukciu sídelnej budovy NMG tento rok pripravíme vo veľkolepom priestore Kalvínskeho kostola v Lučenci,“ uviedla kurátorka výstavy Andrea Németh Bozó s tým, že výstava bude v priestoroch kostola pre verejnosť prístupná do 16. septembra.
Medzinárodné keramické sympózium Lučenec - Kalinovo je najstarším nepretržite fungujúcim sympóziom na Slovensku. Umelci počas tvorivého pobytu pracujú s kalinovskou hlinou - šamotom, ktorý je špecifickou miestnou surovinou. „Ich rôzne prístupy a spôsoby v spracovávaní materiálu, vo vnímaní prostredia ako zdroja inšpirácie a tiež v umeleckom vyjadrení je možné zachytiť v ich vytvorených dielach, ktoré sú dôležitým aspektom sympózia,“ dodala Németh Bozó.