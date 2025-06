V Lučenci pribudnú ďalšie stanovištia s polopodzemnými kontajnermi

Lučenec 2. júna (TASR) - V meste Lučenec v tomto období vznikajú nové stanovištia s polopodzemnými kontajnermi. Nachádzať sa budú na troch miestach na sídlisku Rúbanisko II, vybavené budú aj moderným uzamykaním na čipy, ktoré budú distribuované obyvateľom lokalít. Samospráva o tom informovala na svojej oficiálnej webovej stránke.



S budovaním stanovíšť s polopodzemnými kontajnermi začala lučenecká radnica v roku 2018. Odvtedy v meste vzniklo 25 stanovíšť s 110 kontajnermi v rôznych lokalitách.



„Polopodzemné kontajnery na zmesový odpad, plasty a papier majú v porovnaní s obyčajnými približne päťkrát väčší objem, kontajnery na sklo majú trikrát väčší objem. Výhodou je aj to, že rozklad odpadu prebieha pomalšie, čo znižuje zápach, pretože pod zemou je nižšia teplota ako na povrchu,“ uviedla samospráva.



V súčasnosti vznikajú stanovištia s polopodzemnými kontajnermi na troch miestach na Rúbanisku II. Mesto žiada verejnosť a účastníkov cestnej premávky o zhovievavosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia. Stavebné práce by mali byť dokončené do 6. júla.



Budovaním polopodzemných kontajnerov na lučeneckých sídliskách pribúdajú aj nové parkovacie miesta, mesto ich vytvára na mieste pôvodných odstránených kontajnerových stanovíšť. „Ďalšie polopodzemné kontajnery sa v rámci mesta budú budovať postupne na základe vypracovanej projektovej dokumentácie, respektíve ďalších požiadaviek zo strany občanov podľa poradovníka a podľa financií schválených v mestskom rozpočte,“ dodala radnica.