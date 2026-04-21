Cvičenie v Lučenci: V meste sú policajti aj záchranné zložky

Ilustračná snímka. Foto: TASR – František Iván

Autor TASR
Lučenec 21. apríla (TASR) - V meste Lučenec sa v utorok koná súčinnostné cvičenie polície a záchranných zložiek. Obyvatelia mesta tak môžu v dopoludňajších hodinách spozorovať väčší počet policajných hliadok, hasičských vozidiel či vozidiel záchrannej zdravotnej služby. Na sociálnej sieti na to upozornilo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.

Spoločné súčinnostné cvičenie má preveriť pripravenosť všetkých zasahujúcich zložiek v prípade vzniku skutočnej mimoriadnej udalosti. „Občanov ubezpečujeme, že ide o plánovanú aktivitu, ktorej cieľom je chrániť ich bezpečnosť a byť pripravení rýchlo a efektívne pomôcť v prípade skutočnej udalosti,“ poznamenala polícia.

