V Lučenci začali s prvou tohtoročnou kosbou, potrvá niekoľko týždňov

Lučenec 29. apríla (TASR) - V Lučenci sa v apríli začala prvá kosba verejných plôch vo vlastníctve mesta. Počet kosieb počas roka bude závisieť aj od počasia, prvá kosba by mala byť ukončená do 6. júna. Samospráva o tom informovala na svojej webovej stránke.



Kosenie verejných plôch vo vlastníctve mesta v Lučenci vykonáva zazmluvnená spoločnosť Brantner Gemer, pracovníci firmy postupne prechádzajú všetky lokality podľa stanoveného harmonogramu. „Ako prvé sa kosia lokality podľa výšky trávy. Tento rok sme začínali v okolí synagógy, tržnice, vstupov do mesta, Námestia republiky, Predstaničného námestia, v okolí ulíc Novohradská, T. G. Masaryka, Kpt. Nálepku, Partizánska, Štúra, Továrenská, Adyho, Štvrť M. R. Štefánika, M. Rázusa a ďalšie,“ priblížilo mesto.



Verejná zeleň v Lučenci sa rozprestiera na ploche približne 776.500 metrov štvorcových. Jedna kosba za ideálnych podmienok trvá asi šesť týždňov. Najväčším problémom pri kosení verejnej zelene je počasie, v prípade nepriaznivých klimatických podmienok sa termíny posúvajú. „Navyše, striedanie slnečného počasia a dažďa tvorí ideálne podmienky pre rýchly rast trávy. Tráva v priebehu týždňa dokáže narásť o dvadsať až tridsať centimetrov,“ dodalo mesto s tým, že prvá kosba by mala byť dokončená do 6. júna.



Starostlivosť o zeleň mesto Lučenec zabezpečuje aj vo vlastnej réžii. Zamestnanci mesta kosia viaceré lokality, a to napríklad na ulici T. Vansovej, Gemerskej ulici, Ulici parašutistov či časť Štvrti M. R. Štefánika. „Okrem kosenia mesto zabezpečuje aj údržbu kvetinových záhonov s trvalkami a pripravuje výsadbu letničiek v rámci mesta. Taktiež priebežne vykonáva výrub stromov, audit suchých a novovysadených stromov,“ priblížila radnica.