V Lučenci priblíži múzeum výrobky i históriu vlnárskeho závodu Poľana

Lučenec 9. mája (TASR) - V Mestskom múzeu Lučenec sa pri príležitosti 20. ročníka podujatia Noc múzeí a galérií uskutoční tematický večer s názvom Ako sa nosila Poľana. Múzejníci návštevníkom predstavia národný podnik, ktorý v Opatovej prekvital v období socializmu. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Michaela Baboľová.



"Fenomén vlnárskych závodov Poľana, národného podniku Opatová pri Lučenci, dokumentuje a prezentuje históriu továrne, jej výrobky a príbehy ľudí, ktorí v nej pracovali. Textilný priemysel so zameraním na kvalitné vlnené látky v Lučenci pretrval až do dnešných dní, aj keď v obmedzenej produkcii," uviedla vedúca mestského múzea Andrea Moravčíková.



Pre mesto a región mala Poľana mimoriadny význam aj v tom, že zamestnávala prevažne ženy. "Dostupnosť módneho kvalitného materiálu na kostýmy a kabáty v dobe socializmu bola inšpiráciou pre odevy šité doma, a to nielen pre ženy. Strihy z podpultového módneho časopisu Burda sa stali neodolateľné pre mnohé Lučenčanky. Ich invenciou a prispôsobovaním vznikli jedinečné kreácie nositeľné aj dnes," dodala Moravčíková.



Tematický večer Ako sa nosila Poľana sa v Mestskom múzeu Lučenec uskutoční 18. mája. Návštevníkom predstaví nielen tvorbu Lučenčaniek z látok vyrobených v podniku Poľana, ale tiež príbeh vlnárskych závodov. Súčasťou programu bude aj slávnostné otvorenie obnovenej stálej expozície Sternlichtovej a Rakottyayho smaltovne. Pripravený je tiež sprievodný program či ochutnávka vín veľkokrtíšskych vinárov.