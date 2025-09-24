< sekcia Regióny
V nemocnici v Lučenci je 27 pacientov so žltačkou
Prvých pacientov v rámci aktuálnej epidémie žltačky v Lučeneckom okrese v miestnej nemocnici hospitalizovali už na jar.
Autor TASR
Lučenec 24. septembra (TASR) - Vo Všeobecnej nemocnici s poliklinikou v Lučenci je aktuálne hospitalizovaných 27 pacientov s hepatitídou. Kapacita infekčného oddelenia je takmer naplnená, nemocnica v súvislosti s výskytom žltačky v okrese prijímala viaceré opatrenia. Pre TASR to uviedol primár infekčného oddelenia Peter Kirschner.
Prvých pacientov v rámci aktuálnej epidémie žltačky v Lučeneckom okrese v miestnej nemocnici hospitalizovali už na jar. „Od mája sa to začínalo pozvoľna, vrchol prišiel posledný mesiac. Doteraz je to asi 130 pacientov,“ skonštatoval Kirschner s tým, že väčšinu prípadov, a to vyše 80 percent, tvoria deti vo veku do 15 rokov.
Aktuálne je na infekčnom oddelení v Lučenci hospitalizovaných 27 pacientov so žltačkou, oddelenie je takmer plné. „Maximálna kapacita je 30, lebo okrem toho musíme hospitalizovať aj pacientov s inými infekčnými chorobami,“ vysvetlil primár s tým, že infekčné oddelenie nemocnice zabezpečuje zdravotnú starostlivosť pre spádovú oblasť štyroch okresov.
Nemocnica v Lučenci v súvislosti so šírením vírusovej hepatitídy typu A v okrese prijímala v uplynulých mesiacoch viaceré opatrenia, týkali sa napríklad zvýšenej hygieny. „Prijali sa aj organizačné opatrenia, bolo u nás treba posilniť personál. Zatiaľ však nebolo potrebné meniť prevádzku iných oddelení,“ dodal Kirschner.
Primár lučeneckého infekčného oddelenia si myslí, že počet hospitalizovaných pacientov so žltačkou bude v najbližších týždňoch a mesiacoch ďalej narastať. Deti, ktoré v nemocnici prijímajú v tomto období, boli na začiatku školského roka v školách, ochorenie sa tak mohlo rozšíriť v školských kolektívoch. Podľa primára je problémom aj nedodržiavanie hygienických opatrení v komunitách, v ktorých sa žltačka vyskytuje najčastejšie.
Nárast prípadov žltačky typu A v okrese Lučenec hygienici evidujú od jari. Prvé prípady sa vyskytli vo Fiľakove a v okolí, ochorenie malo byť do regiónu dovezené zo zahraničia. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Lučenci v rámci okresu aktuálne eviduje sedem aktívnych ohnísk, a to v obciach Šíd, Čakanovce, Belina, Podrečany, Šávoľ a v mestách Fiľakovo a Lučenec.
Nárast prípadov žltačky typu A v okrese Lučenec hygienici evidujú od jari. Prvé prípady sa vyskytli vo Fiľakove a v okolí, ochorenie malo byť do regiónu dovezené zo zahraničia. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Lučenci v rámci okresu aktuálne eviduje sedem aktívnych ohnísk, a to v obciach Šíd, Čakanovce, Belina, Podrečany, Šávoľ a v mestách Fiľakovo a Lučenec.