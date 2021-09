V Novohradskom múzeu a galérii vystavia diela, ktoré zobrazujú región

Lučenec 24. septembra (TASR) - Svetový deň cestovného ruchu si v utorok (28. 9.) pripomenú aj v Novohradskom múzeu a galérii (NMG) v Lučenci. Počas celého dňa si tam budú môcť návštevníci pozrieť originály výtvarných diel, na ktorých sú namaľované rôzne miesta, nachádzajúce sa v regióne Novohradu.



Ako pre TASR uviedla pracovníčka NMG Diana Lajzová, návštevníci si zároveň budú môcť sami vytvoriť vlastný obraz, či už inšpirovaný dielami z NMG, alebo im blízkym miestam v regióne. "Zároveň bude tento deň prvým, kedy turisti a naši návštevníci môžu prvýkrát obdržať odtlačok turistickej pečiatky," pripomenula Lajzová.



Oblastná organizácia cestovného ruchu Novohrad a Podpoľanie sa v súvislosti so Svetovým dňom cestovného ruchu a v spolupráci s NMG rozhodla prepojiť galerijný fond múzea a galérie s obcami a miestami v Novohrade, na ktoré odkazujú vyššie uvedené výtvarné diela. "Vybrali sme štyri obrazy namaľované v obciach Polichno a Halič, a v mestách Lučenec a Fiľakovo. Vybrané diela boli zväčšené a ich fotokópie sú umiestnené v tých oblastiach, kde vznikli, respektíve ktoré vyobrazujú," doplnila Lajzová.



Návštevníci daných miest a obcí sa budú môcť pri zväčšenej replike obrazu vyfotografovať, zverejniť fotografiu na Instagrame s hashtagom #malovanynovohrad a automaticky budú zapojení do súťaže o ceny. Súťaž potrvá do 31. októbra 2021.