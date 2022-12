V rámci SOŠ v Lučenci má vzniknúť moderné centrum vzdelávania

Lučenec 25. decembra (TASR) – V rámci Strednej odbornej školy (SOŠ) technickej v Lučenci by malo vzniknúť moderné centrum celoživotného vzdelávania a prípravy v oblasti zelenej energie, ekológie, životného prostredia, obnoviteľných zdrojov energie, nízkoenergetických stavieb a inteligentnej domácnosti. Počíta s tým zámer Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), ktorý je zriaďovateľom školy. Pre TASR to uviedla hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.



"Cieľom projektu je prostredníctvom centra celoživotného vzdelávania a prípravy poskytovať vzdelávanie žiakom, odborným učiteľom a majstrom odborného výcviku, iným stredným školám v regióne, ale aj širokej verejnosti. Vzdelávanie bude realizované prostredníctvom rôznych rekvalifikačných a iných vzdelávacích kurzov, ako aj v spolupráci s odborníkmi z rôznych asociácií, zväzov či firiem," priblížila Štepáneková.



Na vypracovanie projektovej dokumentácie k projektu získal BBSK z európskych zdrojov dotáciu vo výške viac ako 85.000 eur. Centrum celoživotného vzdelávania a prípravy v Lučenci je výsledkom spolupráce kraja so Svetovou bankou v rámci iniciatívy Catching-up Regions. Samotnú realizáciu plánuje BBSK financovať z európskych zdrojov.



Kraj v rámci projektu počíta aj s modernizáciou a revitalizáciou súčasných priestorov a okolia školy. Hlavnou časťou je však výstavba moderného tréningového centra v areáli školy, ktoré bude slúžiť na vzdelávanie žiakov. Predpokladané náklady na výstavbu centra BBSK vyčíslil približne na 600.000 eur.



"Pôjde o ekologickú nízkoenergetickú stavbu, ktorá bude spĺňať najmodernejšie požiadavky v oblasti odpadového hospodárstva a obnoviteľných zdrojov energie. Dom bude skonštruovaný tak, aby sa niektoré prvky dali opätovne skladať a rozkladať. Zároveň bude táto stavba slúžiť ako prezentačný priestor školy, na účely propagácie a náboru nových žiakov," dodala Štepáneková.