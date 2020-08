S príchodom školského roka v Lučenci opäť zasadal krízový štáb

Lučenec 25. augusta (TASR) – Začiatok školského roka a zabezpečenie hygienických opatrení v školských zariadeniach v súvislosti s prípravou na prípadnú druhú vlnu nového koronavírusu boli hlavné témy utorkového zasadnutia krízového štábu mesta Lučenec. Zvolala ho primátorka Alexandra Pivková, ktorá o ňom informovala na sociálnej sieti.



„Zadala som preveriť aj dodržiavanie protiepidemiologických opatrení v SAD Lučenec, no zároveň verím, že táto situácia nebude mať nepriaznivý vývoj a my budeme môcť žiť bez obmedzení,“ konštatovala Pivková.



Na zasadnutí štábu bola prítomná aj riaditeľka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva SR so sídlom v Lučenci, ktorá informovala, že epidemiologická situácia v okresoch Lučenec a Poltár zostáva zatiaľ naďalej pokojná.