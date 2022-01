Lučenec zbiera vianočné stromčeky v kompostárni aj v zbernom dvore

Lučenec 12. januára (TASR) – Obyvatelia mesta Lučenec môžu použité vianočné stromčeky odovzdať do kompostárne biologicky rozložiteľných odpadov i v zbernom dvore. Zber a odvoz vianočných stromčekov bude zabezpečený aj z kontajnerových stojísk v blízkosti domov. Samospráva o tom informovala na svojom oficiálnom webe.



Do kompostárne je možné vianočné stromčeky priniesť počas prevádzkových hodín od pondelka do piatka vždy od 7.30 do 15.30 h. V rovnakom čase je stromčeky možné odovzdať aj v zbernom dvore na Fiľakovskej ceste, ktorý je počas nepárnych týždňov v prevádzke i v sobotu od 8.00 do 13.00 h.



Zber a odvoz stromčekov je zabezpečený aj od bytových a rodinných domov, a to podľa potreby na základe vykonaných kontrol. "Vianočné stromčeky určené na vyhodenie je možné ukladať vedľa kontajnerov na zber komunálneho odpadu tak, aby boli viditeľné a dostupné pre pracovníkov zberovej spoločnosti," uviedlo mesto.



Upravené vianočné stromčeky je možné umiestniť aj do 240-litrových nádob na bioodpad. Keďže po spracovaní budú využité na výrobu kompostu, je potrebné ich zbaviť všetkých ozdôb.