< sekcia Regióny
Lučenec vlani pokračoval v rozširovaní zelene, pribudlo 433 stromov
Ako uviedla, medzi najčastejšie vysádzané druhy patrili listnaté stromy, ktoré poskytujú širokú škálu ekosystémových prínosov.
Autor TASR
Lučenec 8. marca (TASR) - Mesto Lučenec v minulom roku pokračovalo v systematickej obnove a rozširovaní mestskej zelene. V meste vlani vysadili 433 stromov a kríkov, prevažne formou líniovej a solitérnej výsadby. Nová zeleň pribudla vo viacerých lokalitách mesta, pričom cieľom bolo nielen skrášlenie verejných priestranstiev, ale aj posilnenie ekologických funkcií zelene. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Michaela Baboľová.
Ako uviedla, medzi najčastejšie vysádzané druhy patrili listnaté stromy, ktoré poskytujú širokú škálu ekosystémových prínosov - okrasná hruška a čerešňa, jarabina, javor, dub, lipa či gledíčia. Z kríkov boli zastúpené napríklad ibištek sýrsky a dráč thunbergov, ako aj ďalšie druhy vhodné do mestského prostredia. Výber drevín zohľadňoval odolnosť voči mestským podmienkam, dlhodobú udržateľnosť a prínos pre obyvateľov.
Významnou súčasťou výsadby bola podľa Baboľovej spolupráca mesta s Nadáciou Veolia Slovensko, vďaka ktorej pribudlo 152 nových stromov. Vďaka získaným dotáciám sa podarilo rozšíriť aj aleje v mestských ovocných sadoch, kde bolo vysadených 166 kusov drevín a kríkov. Súčasťou úprav bolo aj rozšírenie levanduľových záhonov.
Baboľová doplnila, že starostlivosť o mestskú zeleň zahŕňa aj zodpovedné rozhodovanie o výruboch. Vlani mesto na základe povolení vyrúbalo 122 drevín, pričom výrub realizovali iba v prípadoch, keď už nebolo možné drevinu zachrániť a predstavovala riziko pre bezpečnosť obyvateľov.
Hovorkyňa pripomenula, že na základe analýzy Lučenec v súčasnosti disponuje dostatkom zelene, a to na úrovni až 60 percent z celkovej svojej plochy. „Mesto Lučenec zodpovedá konceptu ‚zelených miest‘. V našom meste je evidovaných osem parkov a parčíkov na ploche 27 hektárov, v ktorých sa vyskytuje 148 cudzokrajných drevín, z toho 34 ihličnatých,“ priblížila s tým, že polovica parkov bola založená v 19. storočí. V meste sa tiež nachádza 200-ročné ginko dvojlaločné, ktoré je zo zákona chráneným stromom, či štyri exempláre 200-ročných platanov javorolistých, ktoré sa nachádzajú pri Szilassyho kaštieli.
Ako uviedla, medzi najčastejšie vysádzané druhy patrili listnaté stromy, ktoré poskytujú širokú škálu ekosystémových prínosov - okrasná hruška a čerešňa, jarabina, javor, dub, lipa či gledíčia. Z kríkov boli zastúpené napríklad ibištek sýrsky a dráč thunbergov, ako aj ďalšie druhy vhodné do mestského prostredia. Výber drevín zohľadňoval odolnosť voči mestským podmienkam, dlhodobú udržateľnosť a prínos pre obyvateľov.
Významnou súčasťou výsadby bola podľa Baboľovej spolupráca mesta s Nadáciou Veolia Slovensko, vďaka ktorej pribudlo 152 nových stromov. Vďaka získaným dotáciám sa podarilo rozšíriť aj aleje v mestských ovocných sadoch, kde bolo vysadených 166 kusov drevín a kríkov. Súčasťou úprav bolo aj rozšírenie levanduľových záhonov.
Baboľová doplnila, že starostlivosť o mestskú zeleň zahŕňa aj zodpovedné rozhodovanie o výruboch. Vlani mesto na základe povolení vyrúbalo 122 drevín, pričom výrub realizovali iba v prípadoch, keď už nebolo možné drevinu zachrániť a predstavovala riziko pre bezpečnosť obyvateľov.
Hovorkyňa pripomenula, že na základe analýzy Lučenec v súčasnosti disponuje dostatkom zelene, a to na úrovni až 60 percent z celkovej svojej plochy. „Mesto Lučenec zodpovedá konceptu ‚zelených miest‘. V našom meste je evidovaných osem parkov a parčíkov na ploche 27 hektárov, v ktorých sa vyskytuje 148 cudzokrajných drevín, z toho 34 ihličnatých,“ priblížila s tým, že polovica parkov bola založená v 19. storočí. V meste sa tiež nachádza 200-ročné ginko dvojlaločné, ktoré je zo zákona chráneným stromom, či štyri exempláre 200-ročných platanov javorolistých, ktoré sa nachádzajú pri Szilassyho kaštieli.