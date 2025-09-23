< sekcia Regióny
Lučenec vyhlásil obstarávanie na obnovu hasičskej zbrojnice
Historická budova hasičskej zbrojnice z 19. storočia sa nachádza v pamiatkovej zóne Lučenca na Ulici Dr. Herza.
Autor TASR
Lučenec 23. septembra (TASR) - Mesto Lučenec vyhlásilo verejné obstarávane na rekonštrukciu historickej budovy hasičskej zbrojnice, ktorá by po obnove mala slúžiť mestskému múzeu. V rámci projektu za vyše 800.000 eur sa samospráva uchádza o dotáciu z európskych zdrojov. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Michaela Baboľová.
Historická budova hasičskej zbrojnice z 19. storočia sa nachádza v pamiatkovej zóne Lučenca na Ulici Dr. Herza. Aktuálne nevyužívaný objekt je v nevyhovujúcom technickom stave, cieľom samosprávy je premeniť národnú kultúrnu pamiatku na moderný priestor, ktorý poslúži na rozšírenie expozícií mestského múzea.
„Objekt sa nachádza v areáli historickej radnice a svojím architektonickým prevedením, ako aj svojou históriou je jednou z dominánt nášho mesta. Výsledkom projektu bude revitalizovaný verejný priestor, v ktorom vzniknú nové expozície venované napríklad histórii mesta Lučenec, jeho vývoju a významným historickým udalostiam, a to napríklad bitke pri Lučenci. Súčasťou múzea budú aj výstavy o ďalších pamätných momentoch, ktoré formovali identitu regiónu,“ priblížila primátorka mesta Alexandra Pivková.
Samospráva v rámci projektu obnovy niekdajšej hasičskej zbrojnice počíta so sanáciou konštrukcií, opravou statických porúch a modernizáciou objektu. Stavebné práce majú pozostávať z obnovy fasády, výmeny otvorových konštrukcií, zmeny vnútornej dispozície či výmeny podlahy. Rekonštruovať sa majú aj strecha, elektroinštalácia, rozvody vody, kanalizácia a vykurovanie.
Na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice by mesto chcelo získať z európskych zdrojov viac ako 800.000 eur, na schválenie žiadosti o dotáciu samospráva naďalej čaká. Radnica v uplynulých dňoch spustila proces verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác, záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 8. októbra.
Lučenecká samospráva už v minulosti zrekonštruovala prízemie hasičskej zbrojnice. Mestské múzeum tam v roku 2023 vďaka dotácii vo výške približne 170.000 eur sprístupnilo veľkorozmernú maketu Lučenca z roku 1907. „Po rekonštrukcii by prvé poschodie slúžilo ďalším výstavám, v podkroví by vznikli skladové priestory a depozitár. Zrekonštruovali by sa aj garáže, kde by vznikli skladovacie priestory, dielňa a zároveň sociálne zázemie pre podujatia organizované vo vonkajších priestoroch,“ dodala vedúca múzea Andrea Moravčíková.
Historická budova hasičskej zbrojnice z 19. storočia sa nachádza v pamiatkovej zóne Lučenca na Ulici Dr. Herza. Aktuálne nevyužívaný objekt je v nevyhovujúcom technickom stave, cieľom samosprávy je premeniť národnú kultúrnu pamiatku na moderný priestor, ktorý poslúži na rozšírenie expozícií mestského múzea.
„Objekt sa nachádza v areáli historickej radnice a svojím architektonickým prevedením, ako aj svojou históriou je jednou z dominánt nášho mesta. Výsledkom projektu bude revitalizovaný verejný priestor, v ktorom vzniknú nové expozície venované napríklad histórii mesta Lučenec, jeho vývoju a významným historickým udalostiam, a to napríklad bitke pri Lučenci. Súčasťou múzea budú aj výstavy o ďalších pamätných momentoch, ktoré formovali identitu regiónu,“ priblížila primátorka mesta Alexandra Pivková.
Samospráva v rámci projektu obnovy niekdajšej hasičskej zbrojnice počíta so sanáciou konštrukcií, opravou statických porúch a modernizáciou objektu. Stavebné práce majú pozostávať z obnovy fasády, výmeny otvorových konštrukcií, zmeny vnútornej dispozície či výmeny podlahy. Rekonštruovať sa majú aj strecha, elektroinštalácia, rozvody vody, kanalizácia a vykurovanie.
Na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice by mesto chcelo získať z európskych zdrojov viac ako 800.000 eur, na schválenie žiadosti o dotáciu samospráva naďalej čaká. Radnica v uplynulých dňoch spustila proces verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác, záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 8. októbra.
Lučenecká samospráva už v minulosti zrekonštruovala prízemie hasičskej zbrojnice. Mestské múzeum tam v roku 2023 vďaka dotácii vo výške približne 170.000 eur sprístupnilo veľkorozmernú maketu Lučenca z roku 1907. „Po rekonštrukcii by prvé poschodie slúžilo ďalším výstavám, v podkroví by vznikli skladové priestory a depozitár. Zrekonštruovali by sa aj garáže, kde by vznikli skladovacie priestory, dielňa a zároveň sociálne zázemie pre podujatia organizované vo vonkajších priestoroch,“ dodala vedúca múzea Andrea Moravčíková.