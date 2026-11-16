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Lučenec vyhlásil zbierku na oblečenie pre ľudí bez domova
Predmety do oboch zbierok je možné priniesť osobne na mestský úrad, do kancelárie terénnej sociálnej práce alebo komunitného centra.
Autor TASR
Lučenec 16. novembra (TASR) - Lučenecká samospráva vyhlásila dve charitatívne zbierky na pomoc ľuďom bez domova či detské hračky pre deti zo sociálne slabších pomerov. Verejnosť môže do zbierok prispieť v priestoroch mestského úradu, v kancelárii terénnych sociálnych pracovníkov či v komunitnom centre. Radnica o tom informovala na svojej oficiálnej webovej stránke.
Zbierku detských hračiek samospráva organizuje pre deti, ktorých detstvo nie je plné darčekov a výnimkou nie sú ani Vianoce. Občania môžu do zbierky priniesť nové alebo zachovalé hračky, knižky, sladkosti a drobné darčeky.
„Niektoré deti si neprajú najdrahšie hračky ani veľké balíky pod stromčekom. Niekedy túžia len po maličkosti. Po plyšovom medvedíkovi, bábike či autíčku, ktoré bude patriť iba im. A možno práve tá hračka, ktorá u vás doma čaká na druhú šancu, sa stane pre niekoho tým najkrajším darčekom,“ uviedla radnica.
Lučenecká samospráva v súvislosti s príchodom chladnejších mesiacov vyhlásila aj zbierku teplého oblečenia pre ľudí bez domova. Radnica pripomína, že kým pre väčšinu ľudí znamená zima teplo domova, pre niektorých ide o každodenný zápas s chladom. „Pomôžme spoločne tým, pre ktorých môže byť aj obyčajný pár teplých ponožiek či rukavíc neoceniteľným darom,“ uviedlo mesto.
Predmety do oboch zbierok je možné priniesť osobne na mestský úrad, do kancelárie terénnej sociálnej práce alebo komunitného centra. Zbierka detských hračiek potrvá do 1. decembra, zber teplého oblečenia bude ukončený 9. decembra.
Zbierku detských hračiek samospráva organizuje pre deti, ktorých detstvo nie je plné darčekov a výnimkou nie sú ani Vianoce. Občania môžu do zbierky priniesť nové alebo zachovalé hračky, knižky, sladkosti a drobné darčeky.
„Niektoré deti si neprajú najdrahšie hračky ani veľké balíky pod stromčekom. Niekedy túžia len po maličkosti. Po plyšovom medvedíkovi, bábike či autíčku, ktoré bude patriť iba im. A možno práve tá hračka, ktorá u vás doma čaká na druhú šancu, sa stane pre niekoho tým najkrajším darčekom,“ uviedla radnica.
Lučenecká samospráva v súvislosti s príchodom chladnejších mesiacov vyhlásila aj zbierku teplého oblečenia pre ľudí bez domova. Radnica pripomína, že kým pre väčšinu ľudí znamená zima teplo domova, pre niektorých ide o každodenný zápas s chladom. „Pomôžme spoločne tým, pre ktorých môže byť aj obyčajný pár teplých ponožiek či rukavíc neoceniteľným darom,“ uviedlo mesto.
Predmety do oboch zbierok je možné priniesť osobne na mestský úrad, do kancelárie terénnej sociálnej práce alebo komunitného centra. Zbierka detských hračiek potrvá do 1. decembra, zber teplého oblečenia bude ukončený 9. decembra.