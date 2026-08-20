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Štvrtok 20. august 2026
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Lučenec vyhlásil zbierku školských potrieb, pomôže rodinám v núdzi

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Začiatok školského roka je podľa lučeneckej samosprávy spojený s vysokými rodinnými výdavkami a stáva sa, že niektoré deti nastupujú do školy bez základných školských potrieb.

Autor TASR
Lučenec 20. augusta (TASR) - Lučenecká samospráva i tento rok vyhlásila zbierku základných školských potrieb. Pomôcky majú na začiatku nového školského roka pomôcť deťom zo sociálnej slabších rodín. Radnica o tom informovala na sociálnej sieti.

Začiatok školského roka je podľa lučeneckej samosprávy spojený s vysokými rodinnými výdavkami a stáva sa, že niektoré deti nastupujú do školy bez základných školských potrieb. „Často nejde o nezáujem rodičov, ale o nepriaznivú finančnú situáciu, ktorá im neumožňuje zabezpečiť všetko potrebné,“ uviedlo mesto.

Radnica sa so žiadosťou o pomoc obracia aj na širokú verejnosť. Do zbierky je možné darovať nové, ale aj zachovalé školské pomôcky. „Uvítame najmä školské tašky, peračníky, zošity, perá, ceruzky, pastelky, pravítka, nožnice, lepidlá, vodové a temperové farby, štetce, výkresy, zásterky na výtvarnú výchovu, vrecká na prezuvky, ako aj ďalšie školské potreby,“ priblížila samospráva.

Školské potreby, ktoré pomôžu deťom z rodín v nepriaznivej sociálnej situácii, je možné odovzdať v kancelárii terénnej sociálnej práce, ktorá sa nachádza na prízemí mestského úradu na Námestí republiky. V prípade otázok je terénnych sociálnych pracovníkov možné vopred kontaktovať aj telefonicky.
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