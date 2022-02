Výstavu v Novohradskom múzeu a galérii má priblížiť aj živá panoráma

Lučenec 6. februára (TASR) – Výstavu Krehká krása – 180 rokov výroby sklárne Katarínska Huta môžu v týchto dňoch vidieť návštevníci Novohradského múzea a galérie (NMG) v Lučenci. Vedenie tejto kultúrnej inštitúcie pripravilo vo februári aj niekoľko súbežných aktivít, ktoré majú súvislosť s aktuálnou výstavou.



Jednou z nich bola aj nedeľňajšia dielňa - umelecký ateliér, na ktorom záujemcov o prácu so sklom previedla umelecká sklárka. „Touto aktivitou chceme návštevníkom sprostredkovať zážitok s dekorovaním skla. Počas dňa si mohli pozrieť výstavu a zároveň dekorovať pohár,“ uviedla pre TASR pracovníčka múzea Diana Lajzová.



Jednou z ďalších aktivít, ktorá má priblížiť aktuálnu výstavu, bude aj živá panoráma z NMG, ktorá sa uskutoční online formou 28. februára o 11.30 h.



Podľa riaditeľky NMG Ivety Kaczarovej sklárstvo formovalo priemyselnú výrobu Novohradu v období 19. a 20. storočia, keď tam vzniklo a pracovalo 13 sklární. „Spolu so sklárňami v okolitých regiónoch ako Gemer a Podpoľanie fungovalo v regióne až 28 sklární, čo robí z územia stredného Slovenska lokalitu s najväčšou koncentráciou sklární na Slovensku. Dodnes sa však z najrôznejších dôvodov zachovala práca v poslednej sklárni, ktorou je práve skláreň v Katarínskej Hute,“ uviedla pre TASR.



V NMG je vystavených niekoľko stoviek vzácnych exponátov, ktoré vyšli z tejto sklárne. Všetky pochádzajú z depozitu múzea, pričom sa ich tam nachádza vyše 3000, a to aj z ďalších okolitých sklárni ako Poltár, Zlatno a Utekáč.



Výstava, ktorej kurátorom je Štefan Chrastina, sa koná v spolupráci so sklárňou R-Glass Katarínska Huta a potrvá do konca februára 2022. Vstup je podľa aktuálne platných opatrení.