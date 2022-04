Lučenec z dotácie zrekonštruuje MŠ Partizánska za vyše 820.000 eur

Lučenec 13. apríla (TASR) – Mesto Lučenec zrekonštruuje Materskú školu (MŠ) Partizánska za viac ako 820.000 eur. Na projekt, ktorého cieľom je zníženie energetickej náročnosti škôlky, získalo eurofondovú dotáciu vo výške takmer 780.000 eur. Rekonštrukčné práce by mohli odštartovať začiatkom leta. Pre TASR to uviedol hovorca mesta Andrej Barančok.



"Zmluva o nenávratný finančný príspevok (NFP) s poskytovateľom je podpísaná. Verejné obstarávanie bolo ukončené ku dňu podania žiadosti o NFP," doplnil Barančok s tým, že práce by sa mohli začať v júni. Trvať by mali 12 mesiacov.



Priestory MŠ boli do užívania odovzdané v roku 1975, škôlku aktuálne navštevuje 135 detí. Hlavným cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti objektu, ktorý podľa mesta nespĺňa súčasné požiadavky na energetickú hospodárnosť. Potenciál úspor primárnej energie oproti súčasnému stavu má byť po rekonštrukcii MŠ na úrovni viac ako 78 percent.



Rekonštrukčné práce budú zamerané najmä na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností obvodových stien a strechy, uskutočnená však bude aj výmena okien a dverí. "V zmysle vykonaného energetického auditu budovy a návrhu opatrení bude predmetom rekonštrukcie aj systém vykurovania, ako aj výmena svietidiel za LED a inštalácia fotovoltického systému s batériami, vrátane elektroinštalácie," priblížila samospráva na svojej webstránke.