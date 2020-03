Lučenec z preventívnych dôvodov upravuje chod mestského úradu

Lučenec 16. marca (TASR) – Mesto Lučenec z preventívnych dôvodov v súvislosti so šírením nového koronavírusu upravilo úradné hodiny mestského úradu (MsÚ) a všetkých jeho prevádzok. Po novom budú pre verejnosť k dispozícii od 8.00 h do 11.00 h. Informoval o tom Andrej Barančok, poverený externou komunikáciou mesta.



„Zároveň sa od pondelka zamedzuje priamy kontakt zamestnanca s klientom a rovnako sa zamedzuje poskytovanie služieb osobnou návštevou klienta na príslušných pracoviskách MsÚ,“ podotkol Barančok.



Samospráva súčasne odporúča obyvateľom, aby využívali služby MsÚ len prostredníctvom pošty, e-mailom alebo telefonicky. „Všetky tieto opatrenia platia až do odvolania,“ dodal Barančok.