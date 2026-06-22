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Lučenec začal s budovaním stanovíšť s polopodzemnými kontajnermi
Lučenecká samospráva buduje polopodzemné kontajnery od roku 2018.
Autor TASR
Lučenec 22. júna (TASR) - Mesto Lučenec začalo s budovaním nových stanovíšť s polopodzemnými kontajnermi. Stojiská pribudnú v štyroch rôznych lokalitách, výstavba si vyžiada i krátkodobé dopravné obmedzenia. Stavebné práce by mali byť ukončené do konca júla. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Michaela Baboľová.
Lučenecká samospráva buduje polopodzemné kontajnery od roku 2018. Doposiaľ vzniklo 28 stojísk so 122 kontajnermi, ktoré využíva približne 2600 domácností. V rámci aktuálneho projektu stojiská s polopodzemnými kontajnermi pribudnú v lokalitách Rúbanisko I/23-27, Rúbanisko II/67-70, Rúbanisko III/5-7 a M. R. Štefánika 10. Nové kontajnery budú opatrené otváraním na čipy, ktoré budú občanom distribuované prostredníctvom ich domových dôverníkov.
„Polopodzemné kontajnery na zmesový odpad, plasty a papier majú v porovnaní s obyčajnými približne päťkrát väčší objem, kontajnery na sklo majú trikrát väčší objem. Výhodou je aj to, že rozklad odpadu prebieha pomalšie, čo znižuje zápach, pretože pod zemou je nižšia teplota ako na povrchu,“ skonštatovala Baboľová.
Miesta pre osadenie nových kontajnerov samospráva vyberala na základe viacerých technických a priestorových kritérií. Zohľadniť bolo potrebné najmä vedenie inžinierskych sietí v podzemí, možnosti prístupu zvozovej techniky, vlastnícke vzťahy k pozemkom či bezpečnosť a komfort obyvateľov.
Stavebné práce v štyroch nových lokalitách s polopodzemnými kontajnermi prinesú i krátkodobé dopravné obmedzenia, samospráva žiada občanov o zhovievavosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia. Práce by mali byť v prípade priaznivých poveternostných podmienok dokončené do konca júla.
Lučenecká samospráva buduje polopodzemné kontajnery od roku 2018. Doposiaľ vzniklo 28 stojísk so 122 kontajnermi, ktoré využíva približne 2600 domácností. V rámci aktuálneho projektu stojiská s polopodzemnými kontajnermi pribudnú v lokalitách Rúbanisko I/23-27, Rúbanisko II/67-70, Rúbanisko III/5-7 a M. R. Štefánika 10. Nové kontajnery budú opatrené otváraním na čipy, ktoré budú občanom distribuované prostredníctvom ich domových dôverníkov.
„Polopodzemné kontajnery na zmesový odpad, plasty a papier majú v porovnaní s obyčajnými približne päťkrát väčší objem, kontajnery na sklo majú trikrát väčší objem. Výhodou je aj to, že rozklad odpadu prebieha pomalšie, čo znižuje zápach, pretože pod zemou je nižšia teplota ako na povrchu,“ skonštatovala Baboľová.
Miesta pre osadenie nových kontajnerov samospráva vyberala na základe viacerých technických a priestorových kritérií. Zohľadniť bolo potrebné najmä vedenie inžinierskych sietí v podzemí, možnosti prístupu zvozovej techniky, vlastnícke vzťahy k pozemkom či bezpečnosť a komfort obyvateľov.
Stavebné práce v štyroch nových lokalitách s polopodzemnými kontajnermi prinesú i krátkodobé dopravné obmedzenia, samospráva žiada občanov o zhovievavosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia. Práce by mali byť v prípade priaznivých poveternostných podmienok dokončené do konca júla.