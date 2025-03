Lučenec začal s jarným upratovaním, zapojiť sa môže i verejnosť

Lučenec 24. marca (TASR) - Mesto Lučenec začalo po ukončení zimnej údržby s jarným upratovaním, zapojiť sa doň môže i verejnosť. V najbližších dňoch budú v rôznych lokalitách rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery, realizovať sa bude aj kampaňový zber rastlinného odpadu či textilu. Samospráva o tom informovala na svojej oficiálnej webovej stránke.



Mesto Lučenec začalo s jarným upratovaním v uplynulom období po ukončení zimnej údržby. Realizuje najmä čistenie chodníkov a ciest od posypového materiálu a drobného odpadu, pozametané a vyčistené budú aj miestne cyklotrasy.



Do jarného upratovania sa budú môcť v nasledujúcich dňoch rôznymi formami zapojiť aj obyvatelia. Od pondelka sa v meste začína zber objemného odpadu, ktorý potrvá do 3. apríla. Na verejných priestranstvách budú na tento účel rozmiestňované veľkoobjemové kontajnery.



"Do veľkoobjemových kontajnerov patrí najmä starý nábytok, postele, sedačky, matrace, koberce, parkety, podlahoviny, staré riady. Je to odpad, ktorý sa štandardne z dôvodu jeho veľkého rozmeru nezmestí do zberných nádob umiestnených na kontajnerových stanovištiach pri bytových domoch a pri rodinných domoch," priblížila samospráva.



V Lučenci sa od 31. marca do 4. apríla bude realizovať aj kampaňový zber rastlinného odpadu a konárov. V dňoch 28. a 29. marca bude zabezpečený zber textilu, 5. apríla zas mobilný zber nebezpečných odpadov. Podrobnosti o konkrétnych lokalitách a termínoch sú pre občanov dostupné i na webe mesta.



Aktivity pre verejnosť pripravuje lučenecká samospráva aj v súvislosti s Dňom Zeme, ktorý si pripomíname 22. apríla. Pre komunity, ktoré zorganizujú 26. apríla brigádu a zapoja sa do skupinového skrášľovania okolia bytových domov či iných verejných priestranstiev, mesto zabezpečí kompost z mestskej kompostárne. O jeho dovoz na konkrétne miesto je možné požiadať do 9. apríla.