Lučenec začal so zberom vianočných stromčekov, skončia v kompostárni

Lučenec 8. januára (TASR) - Mesto Lučenec začalo v utorok (7. 1.) so zberom vianočných stromčekov od bytových domov. Odvoz použitých stromčekov od rodinných domov bude realizovaný v druhej polovici januára. Samospráva o tom informovala na svojej webovej stránke.



Zber a odvoz vianočných stromčekov od bytových domov v Lučenci bude realizovaný do 20. januára, prípadne podľa potreby na základe vykonaných kontrol. Stromčeky je potrebné uložiť vedľa kontajnerov na komunálny odpad tak, aby boli pri zbere viditeľné a dostupné.



"Stromčeky je potrebné zbaviť všetkých ozdôb i háčikov, keďže po podrvení budú využité na výrobu kompostu v kompostárni," priblížilo mesto. Obyvatelia môžu použité stromčeky odviezť priamo do mestskej kompostárne aj samostatne. Otvorená je v pracovné dni v čase od 7.30 do 15.30 h.



Odvoz použitých stromčekov od rodinných domov bude v Lučenci realizovaný v štvrtom kalendárnom týždni, konkrétne 21., 23. a 24. januára, keď je zbieraný aj zmesový komunálny odpad. V prípade, že sa obyvatelia rodinných domov rozhodnú stromček rozstrihať na menšie časti, je možné ho uložiť do zberovej nádoby určenej na zber biologicky rozložiteľného odpadu.