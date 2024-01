Lučenec začal so sťahovaním prvých oddelení úradu do nových priestorov

Lučenec 17. januára (TASR) - Mesto Lučenec v stredu začalo s prvou fázou sťahovania mestského úradu (MsÚ) do nových priestorov. Viaceré oddelenia nebudú občanom dva dni k dispozícii, fungovať začnú opäť v piatok (19. 1.) v budove Okresného úradu Lučenec na Námestí republiky. Samospráva o tom informovala na svojej oficiálnej webovej stránke.



V prvej etape sťahovania MsÚ do nových priestorov samospráva počas stredy a štvrtku (18. 1.) presunie do budovy okresného úradu kanceláriu prvého kontaktu, podateľňu, pokladňu, matriku, oddelenia evidencie obyvateľstva, osvedčovania, daní, poplatkov či kanceláriu terénnych pracovníkov. Oddelenia budú v nových priestoroch občanom k dispozícii od piatku.



"V týchto dňoch pokračujeme v zabezpečení plynulého sťahovania MsÚ Lučenec. V prvom rade sa zameriavame na prenos materiálno-technologického vybavenia, aby občania mohli v nových priestoroch úradu ihneď po presťahovaní využívať príslušné služby. Priestory si prešli nevyhnutnými úpravami za minimálne náklady. V druhom kroku po presťahovaní kancelárií budeme pokračovať v druhej fáze úpravy priestorov, ktorá zvýši komfort a spríjemní priestory budovy," priblížila samospráva.



MsÚ Lučenec sídlil od konca 90. rokov minulého storočia v administratívnej budove na Novohradskej ulici v centre mesta. Budova je vo vlastníctve Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá sa ju rozhodla predať formou obchodnej verejnej súťaže, dôvodom je potreba financií na iné účely. Hodnota objektu bola na základe znaleckého posudku stanovená na 1.340.000 eur. Platnosť nájomnej zmluvy medzi univerzitou a mestom sa skončí koncom februára.



Mesto Lučenec mení svoje sídlo po viac ako dvoch desaťročiach. Po novom bude MsÚ sídliť v dvoch lokalitách. Časť oddelení sa bude nachádzať v priestoroch vo vlastníctve mesta v budove Okresného úradu Lučenec. Oddelenia, ktoré občania navštevujú len sporadicky, samospráva presťahuje do budovy na Fiľakovskej ceste 287. Dlhodobým cieľom samosprávy je vytvoriť v Lučenci spoločnú úradovňu okresného a mestského úradu v budove Okresného úradu Lučenec, ktorej vlastníkmi je mesto a Ministerstvo vnútra SR. Rekonštrukciu objektu by podľa samosprávy štát mohol realizovať v najbližších dvoch rokoch.