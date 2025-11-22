< sekcia Regióny
Lučenec začína so zimnou údržbou, k dispozícii má 28 kusov techniky
Zimná údržba v Lučenci sa každoročne riadi operačným plánom zimnej údržby, ktorý je zverejnený na webovej stránke mesta.
Autor TASR
Lučenec 22. novembra (TASR) - Mesto Lučenec začalo v piatok (21. 11.) so zimnou údržbou miestnych komunikácií. Samospráva má k dispozícii 28 kusov techniky, s ktorou sa v najbližších mesiacoch bude starať o približne 69 kilometrov ciest a takmer 90 kilometrov chodníkov. Radnica o tom informovala na sociálnej sieti.
Zimnú údržbu v meste lučenecká samospráva spustila na základe meteorologických predpovedí. V rámci prác sa bude spolu s vysúťaženým partnerom, spoločnosťou SVOMA, starať o odhŕňanie snehu z ciest a chodníkov, vykonávať tiež bude úkony spojené so zabraňovaním vzniku poľadovice a odvážaním snehu.
„Okrem techniky v počte 28 kusov, ktorá pozostáva zo sypačov, sypačov s radlicou, nakladačov, traktorov s radlicami, nákladných automobilov, sypačov na chodníky s radlicami, štvorkoliek s radlicou či nakladača s radlicou, zabezpečujeme zimnú údržbu aj ručným zametaním. Sneh odhŕňame z priechodov pre chodcov, autobusových zastávok, schodov,“ priblížilo mesto.
Zimná údržba v Lučenci sa každoročne riadi operačným plánom zimnej údržby, ktorý je zverejnený na webovej stránke mesta. Plán rozdeľuje miestne komunikácie do rôznych kategórií, pričom sa zohľadňuje intenzita dopravy, vedenie trás verejnej hromadnej dopravy, dopravný význam cesty a ďalšie faktory. Prihliada sa aj na potreby zásobovania či zabezpečenia zdravotnej a požiarnej údržby.
„Aj pri snahe a zabezpečení všetkých procesov a mechanizmov je zrejmé, že v prípade neustáleho sneženia nie je možné zabezpečiť údržbu všetkých ciest a chodníkov naraz. Prosíme preto obyvateľov v uvedených prípadoch o trpezlivosť a pochopenie, kým sa pracovníci postupne dostanú do všetkých lokalít,“ uviedlo mesto.
Lučenecká samospráva sa stará o zimnú údržbu na približne 69 kilometroch ciest a takmer 90 kilometroch chodníkov. Zjazdnosť ciest prvej, druhej a tretej triedy v meste zabezpečuje Banskobystrická regionálna správa ciest.
