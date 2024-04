Zápis detí do materských škôl v Lučenci sa uskutoční v polovici mája

Lučenec 17. apríla (TASR) - Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lučenec sa uskutoční formou dní otvorených dverí v polovici mája. V rovnakom období sa budú zápisy konať aj v súkromných a špeciálnych škôlkach. Na svojej oficiálnej webovej stránke o tom informovala samospráva.



Mesto Lučenec je zriaďovateľom siedmich materských škôl, vo všetkých sa zápisy uskutočnia 15. a 16. mája. Ak sa zákonný zástupca nemôže z opodstatnených dôvodov dostaviť na zápis do škôlky, náhradný termín si môže dohodnúť s vedením zariadenia.



"Do materskej školy sa spravidla prijímajú deti od troch do šiestich rokov. Výnimočne možno do materskej školy prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, predovšetkým kapacitné podmienky," pripomína samospráva.



Mesto tiež upozorňuje, že pre deti, ktoré do 31. augusta dovŕšia vek päť rokov, je predprimárne vzdelávanie povinné. Deti, ktoré do tohto termínu dovŕšia vek štyri roky, majú na prijatie do škôlky prednostné právo.



V rovnakom termíne ako v mestských škôlkach sa zápis bude konať aj v súkromnej materskej škole na Ulici osloboditeľov. V termíne od 13. do 17. mája sa zápis uskutoční v Špeciálnej materskej škole v Lučenci. V Špeciálnej materskej škole internátnej, ktorá prijíma deti s narušenou komunikačnou schopnosťou a autizmom, zápis prebieha priebežne počas roka.