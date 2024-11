Lučenec zavádza mestské karty, občania získajú zľavy na športoviská

Lučenec 14. novembra (TASR) - Mesto Lučenec plánuje od budúceho roka zaviesť mestské karty. Občanom s trvalým pobytom v Lučenci poskytnú možnosť využívať zľavnené vstupné do mestskej plavárne, na mestské kúpalisko či zimný štadión. O vydanie karty môžu občania požiadať od piatka (15. 11.). TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Michaela Baboľová.



Zavedenie mestských kariet schválili poslanci mesta na novembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Na vydanie karty má nárok osoba staršia ako 15 rokov, ktorá je poplatníkom mesta, má v Lučenci trvalý pobyt a voči ktorej samospráva neeviduje neuhradené pohľadávky.



"Mestskú kartu vydávame najmä za účelom zvýhodnenia zodpovedných občanov, ktorí majú zaplatené napríklad dane či poplatky za odpad. Karty majú tiež motivovať obyvateľov mesta k platobnej disciplíne, sú odmenou za splnenie si svojich povinností," uviedla primátorka Lučenca Alexandra Pivková.



Mestské karty majú tiež motivovať ľudí žijúcich v Lučenci, aby sa v meste prihlásili na trvalý pobyt. "Ide o problém, s ktorým sa stretáva väčšina miest. Občan dlhodobo býva v meste, no trvalý pobyt si nezmení, nechá si ho v obci, z ktorej pochádza. Za týchto občanov nedostáva podielové dane mesto, ale obec, kde majú trvalý pobyt, čím prichádzame o príjmy, aj keď občania využívajú služby v meste," skonštatovala primátorka.



Nové mestské karty v Lučenci poskytnú držiteľom zľavy na mestské športoviská. Ide o novopostavenú krytú plaváreň, mestské kúpalisko a zimný štadión. Ponuku výhod chce samospráva postupne rozširovať. "Taktiež zavedieme aj virtuálnu mestskú kartu, ktorú si budú môcť obyvatelia po predložení žiadosti a jej schválení stiahnuť do už fungujúcej mobilnej aplikácie mesta," dodala primátorka.



O vydanie mestskej karty platnej na rok 2025 budú môcť Lučenčania bezplatne požiadať od piatka. Urobiť tak je možné v kanceláriách prvého kontaktu na mestskom úrade či v mestských častiach Rúbanisko II a Opatová. O kartu je možné požiadať aj elektronicky prostredníctvom emailovej adresy podateľne mestského úradu, žiadosť o vydanie samospráva zverejnila na svojej webovej stránke.