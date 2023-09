Lučenec vyhlásil verejnú zbierku školských potrieb pre deti

Lučenec 5. septembra (TASR) – Mesto Lučenec aj v tomto školskom roku vyhlásilo verejnú zbierku školských potrieb pre deti z rodín, ktoré si ich nemôžu dovoliť. Pomôcky môže verejnosť priniesť osobne do kancelárie terénnej sociálnej práce v budove mestského úradu. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti.



"Aj v súčasnosti sú deti, ktoré pri nástupe do školy nemajú ani základné potreby žiaka. Vo viacerých prípadoch je to len o tom, že rodina sa nachádza v nepriaznivej situácii a nie je schopná zakúpiť deťom to, čo potrebujú pri nástupe do školy," uviedlo mesto.



Do zbierky školských potrieb môže verejnosť priniesť nové nepotrebné alebo aj použité, no stále funkčné pomôcky. Vítané sú školské tašky, peračníky, pravítka, zošity, nožnice, perá, ceruzky, vodové a temperové farby, lepidlá či vrecká na prezuvky. "Vyzbierané pomôcky sa následne distribuujú pomocou terénnych sociálnych pracovníkov a komunitných pracovníkov," priblížila pre TASR hovorkyňa mesta Michaela Baboľová.



Mesto Lučenec je zriaďovateľom šiestich základných škôl, ktoré v pondelok po letných prázdninách privítali vyše 2900 žiakov. Mestské školy pre žiakov prvého ročníka otvorili celkom 16 tried, do ktorých nastúpilo približne 330 prvákov. Na území mesta fungujú i ďalšie štyri základné školy, z toho jedna cirkevná a tri so súkromným zriaďovateľom.