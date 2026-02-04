< sekcia Regióny
Lučenec získal 800.000 eur na obnovu historickej hasičskej zbrojnice
Budova je súčasťou areálu historickej radnice, v ktorej po rekonštrukcii už niekoľko rokov sídli mestské múzeum.
Autor TASR
Lučenec 4. februára (TASR) - Mesto Lučenec získalo vyše 800.000 eur na rekonštrukciu historickej budovy hasičskej zbrojnice. Národná kultúrna pamiatka vďaka európskym zdrojom po obnove poslúži mestskému múzeu, pribudnú tam nové expozície i depozitár. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti.
„Verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác bolo úspešne vyhodnotené a mesto v súčasnosti čaká na podpis zmluvy s poskytovateľom dotácie. Následne prebehne proces kontroly verejného obstarávania, po ktorom bude možné pristúpiť k odovzdaniu staveniska a realizácii projektu,“ priblížilo mesto.
Bývalá hasičská zbrojnica z 19. storočia sa nachádza v pamiatkovej zóne na Ulici Dr. Herza. Budova je súčasťou areálu historickej radnice, v ktorej po rekonštrukcii už niekoľko rokov sídli mestské múzeum. Hasičská zbrojnica je v súčasnosti v nevyhovujúcom technickom stave, rekonštrukcia z európskych zdrojov bude zahŕňať sanáciu konštrukcií, opravu statických porúch a komplexnú modernizáciu objektu.
V historickej hasičskej zbrojnici po obnove vzniknú aj nové expozície približujúce históriu mesta. „Po kompletnej rekonštrukcii by prvé poschodie slúžilo ďalším výstavám, v podkroví by vznikli skladové priestory a depozitár. Zrekonštruujú sa aj garáže, kde vzniknú skladovacie priestory, dielňa a sociálne zázemie pre podujatia organizované vo vonkajších priestoroch,“ priblížila vedúca Mestského múzea Lučenec Andrea Moravčíková.
Lučenecká samospráva už v minulosti zrekonštruovala prízemie hasičskej zbrojnice. Mestské múzeum tam v roku 2023 vďaka dotácii vo výške približne 170.000 eur sprístupnilo veľkorozmernú maketu Lučenca z roku 1907.
„Vďaka externým zdrojom a získaným dotáciám dokážeme realizovať rekonštrukcie a revitalizácie budov a verejných priestranstiev, ktoré by sme si len z mestského rozpočtu nemohli dovoliť. Aj tento projekt je dôkazom, že aktívnym prístupom vieme zachraňovať kultúrne dedičstvo a zároveň ho zmysluplne sprístupňovať verejnosti,“ uviedla primátorka mesta Alexandra Pivková.
