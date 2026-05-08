Lučenec získal dotáciu na výstavbu cyklotrasy popri Tuhárskom potoku
Autor TASR
Lučenec 8. mája (TASR) - Mesto Lučenec získalo z európskych zdrojov dotáciu na výstavbu novej cyklotrasy popri Tuhárskom potoku. Súčasťou projektu budú aj cyklostojany či odpočinkové miesta. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Michaela Baboľová.
Nová cyklotrasa bude viesť od ulice J. A. Komenského po ulicu Lúčna popri Tuhárskom potoku. Vyše 620 metrov dlhá cyklotrasa prepojí centrum mesta a sídlisko s oddychovo-rekreačnou časťou v mestskom parku, kde sa budú môcť cyklisti napojiť na už existujúcu cyklotrasu smerujúcu na mestské lesy a Ľadovo.
Cyklotrasa popri Tuhárskom potoku má podľa mesta zvýšiť bezpečnosť cyklistov a podporiť zdravý životný štýl a ekologickú dopravu v meste. Súčasťou projektu bude aj zabezpečenie doplnkovej infraštruktúry, a to napríklad cyklostojanov, odpočinkových miest, značenia či ďalších prvkov.
Celkové náklady na vybudovanie cyklotrasy samospráva odhaduje na vyše 234.000 eur. Radnica na projekt získala dotáciu z európskych zdrojov. Zámer sa momentálne nachádza pred podpisom zmluvy s poskytovateľom dotácie.
