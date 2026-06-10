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Lučenec získal peniaze na modernizáciu odpadového hospodárstva
Polopodzemné kontajnerové stojiská buduje lučenecká samospráva už od roku 2018.
Autor TASR
Lučenec 10. júna (TASR) - Mesto Lučenec získalo z európskych zdrojov takmer 600.000 eur na modernizáciu odpadového hospodárstva. Vďaka dotácii plánuje samospráva zaviesť čipové otváranie polopodzemných kontajnerov, elektronicky uzamknuté stojiská, inteligentné sledovanie zberu odpadu i moderný dátový systém na riadenie celého odpadového hospodárstva. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Michaela Baboľová.
Polopodzemné kontajnerové stojiská buduje lučenecká samospráva už od roku 2018. V meste doposiaľ vzniklo 28 stojísk so 122 kontajnermi, ktoré využíva približne 2600 domácností. V tomto roku radnica dobuduje ďalšie štyri polopodzemné stojiská, okrem toho je v uliciach mesta vybudovaných 50 uzamykateľných kontajnerových klietok slúžiacich ďalším približne 2700 domácnostiam.
„Práve títo obyvatelia budú patriť medzi prvých, ktorých sa pripravované inteligentné riešenia dotknú. Čaká ich viacero noviniek a zlepšení, ktoré prinesú vyšší komfort pri používaní kontajnerov, lepší prehľad o fungovaní systému, čistejšie okolie stanovíšť a efektívnejšie nakladanie s odpadom,“ uviedla primátorka mesta Alexandra Pivková.
Čipový systém otvárania polopodzemných kontajnerov podľa radnice umožní monitorovať počet otvorení jednotlivých kontajnerov, identifikovať využívanie konkrétnymi používateľmi a analyzovať vyťaženosť jednotlivých lokalít. Súčasťou projektu bude aj inteligentný vhadzovací systém merajúci objem vyhodeného odpadu jednotlivými domácnosťami, ktorý vytvorí podmienky na zavedenie neváženého množstvového zberu.
Modernizácia odpadového hospodárstva má samospráve priniesť presné údaje o využívaní kontajnerov a stojísk, na základe ktorých bude možné efektívne plánovať ich rozmiestnenie. Súčasťou projektu bude aj inteligentné monitorovanie vývozu odpadu z rodinných domov, čo pomôže optimalizovať trasy zvozových vozidiel a znížiť náklady na prevádzku.
Polopodzemné kontajnerové stojiská buduje lučenecká samospráva už od roku 2018. V meste doposiaľ vzniklo 28 stojísk so 122 kontajnermi, ktoré využíva približne 2600 domácností. V tomto roku radnica dobuduje ďalšie štyri polopodzemné stojiská, okrem toho je v uliciach mesta vybudovaných 50 uzamykateľných kontajnerových klietok slúžiacich ďalším približne 2700 domácnostiam.
„Práve títo obyvatelia budú patriť medzi prvých, ktorých sa pripravované inteligentné riešenia dotknú. Čaká ich viacero noviniek a zlepšení, ktoré prinesú vyšší komfort pri používaní kontajnerov, lepší prehľad o fungovaní systému, čistejšie okolie stanovíšť a efektívnejšie nakladanie s odpadom,“ uviedla primátorka mesta Alexandra Pivková.
Čipový systém otvárania polopodzemných kontajnerov podľa radnice umožní monitorovať počet otvorení jednotlivých kontajnerov, identifikovať využívanie konkrétnymi používateľmi a analyzovať vyťaženosť jednotlivých lokalít. Súčasťou projektu bude aj inteligentný vhadzovací systém merajúci objem vyhodeného odpadu jednotlivými domácnosťami, ktorý vytvorí podmienky na zavedenie neváženého množstvového zberu.
Modernizácia odpadového hospodárstva má samospráve priniesť presné údaje o využívaní kontajnerov a stojísk, na základe ktorých bude možné efektívne plánovať ich rozmiestnenie. Súčasťou projektu bude aj inteligentné monitorovanie vývozu odpadu z rodinných domov, čo pomôže optimalizovať trasy zvozových vozidiel a znížiť náklady na prevádzku.