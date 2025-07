Lučenec získal vyše 1,4 milióna eur na obnovu Tuhárskeho námestia

Lučenec 3. júla (TASR) - Mesto Lučenec získalo na revitalizáciu Tuhárskeho námestia z európskych zdrojov vyše 1,4 milióna eur. Samospráva chce lokalitu premeniť na moderný verejný priestor, v projekte počíta aj s pochôdznou fontánou s osvetlením, malým amfiteátrom či ihriskami pre deti. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Michaela Baboľová.



Tuhárske námestie sa nachádza v sídliskovej časti Lučenca, v súčasnosti ide o trávnatú a málo využívanú plochu. Na príprave projektu revitalizácie lokality samospráva pracovala niekoľko rokov, cieľom je premeniť námestie na moderný, ekologický a multifunkčný verejný priestor pre všetky generácie.



„Tuhárske námestie sa po premene stane ďalším živým centrom sídliskovej zóny, miestom oddychu, pohybu aj stretávania sa obyvateľov. Vznikne multifunkčný priestor vhodný na relax aj aktívne trávenie voľného času. Myslíme na všetkých, deti, mladých ľudí, rodiny, seniorov aj ľudí so znevýhodnením,“ uviedla primátorka Alexandra Pivková.



Samospráva v rámci projektu počíta s obnovou plochy s výmerou takmer 8000 metrov štvorcových. Realizovaná bude výsadba novej zelene či vybudovanie dažďovej záhrady. Spevnené plochy v parku budú zokruhované, námestie bude pretínať hlavná parková aleja. Všetky spevnené plochy budú vybudované z mrazuvzdornej zámkovej priepustnej dlažby.



Súčasťou revitalizácie námestia bude aj vytvorenie malého amfiteátra v severozápadnej časti. V lokalite pribudne i pochôdzna fontána s osvetlením, ihriská pre deti, workoutové ihrisko, mobiliár, LED osvetlenie aj viaceré smart prvky, a to napríklad nabíjacia stanica s kamerou a wifi.



„Neoddeliteľnou súčasťou projektu sú aj edukačné a vodné prvky, ktoré priblížia dôležitosť ochrany životného prostredia a udržateľného hospodárenia s prírodnými zdrojmi. Pri návrhu riešení sme participovali s verejnosťou. Uskutočnili sa viaceré stretnutia s obyvateľmi a mladými architektmi, ich nápady a priania boli zakomponované do konceptu obnovy námestia,“ doplnila primátorka.



Na revitalizáciu Tuhárskeho námestia získalo mesto Lučenec z európskych zdrojov vyše 1,4 milióna eur, projekt plánuje spolufinancovať sumou viac ako 125.000 eur. V najbližších týždňoch samospráva vyhlási verejné obstarávanie na dodávateľa prác, ukončenie projektu očakáva na jeseň budúceho roka.