Lučenec získal vyše 3,6 milióna na rekonštrukciu Novohradskej ulice
Novohradská ulica patrí v Lučenci k najdôležitejším a najfrekventovanejším komunikáciám.
Autor TASR
Lučenec 7. novembra (TASR) - Mesto Lučenec získalo z európskych zdrojov vyše 3,6 milióna eur na prvé dve etapy rekonštrukcie Novohradskej ulice. Vďaka projektu prejde obnovou jeden z najfrekventovanejších dopravných úsekov v meste, v lokalite pribudnú cyklopruhy, parkovacie miesta, zeleň i fontána. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Michaela Baboľová.
Novohradská ulica patrí v Lučenci k najdôležitejším a najfrekventovanejším komunikáciám. Cieľom samosprávy je premeniť ulicu na modernú, bezpečnú a ekologicky udržateľnú tepnu mesta. Obnova je rozdelená do troch etáp, dotácia z európskych zdrojov pokryje realizáciu prvých dvoch.
„Ide o jednu z najvýznamnejších investícií mesta z externých zdrojov v tomto období. Rekonštrukcia Novohradskej ulice nebude iba o vozovke a chodníkoch, predstavuje komplexnú transformáciu, ktorá zohľadní potreby motoristov, obyvateľov, chodcov aj cyklistov,“ uviedla primátorka mesta Alexandra Pivková.
Súčasťou rekonštrukcie Novohradskej ulice bude komplexná obnova povrchov spolu s podložím, obnova dopravného značenia, chodníkov, priechodov pre chodcov, inžinierskych sietí i odvodnenia. Rekonštruovať sa budú aj parkovacie plochy, pribudnú nové cyklopruhy, lavičky, odpadkové koše, ale tiež fontána, hodiny či umelecké diela.
„Po dokončení rekonštrukcie sa Novohradská ulica premení na priestrannú a elegantnú komunikáciu so širokými chodníkmi, bezpečnými cyklopruhmi, modernou zastávkou MHD, parkovacími plochami, zeleňou a kvalitným mestským mobiliárom,“ uviedla radnica.
Vyše 3,6 milióna eur z európskych zdrojov získala samospráva na prvé dve etapy rekonštrukcie ulice. Obnovou tak prejde úsek od križovatky s Masarykovou ulicou po križovatku s Ulicou M. Rázusa. Výšku spolufinancovania projektu samospráva odhaduje približne na 800.000 eur. So samotnými prácami by mesto chcelo začať na jar budúceho roka, v najbližšom období plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie na zhotoviteľa.
