Posledná fáza sťahovania úradu v Lučenci bude na budúci týždeň

Lučenec 16. februára (TASR) - Posledná fáza sťahovania Mestského úradu (MsÚ) Lučenec do nových priestorov sa uskutoční počas budúceho týždňa. Do budovy na Fiľakovskej ceste budú presunuté oddelenia, ktoré občania využívajú len sporadicky. Na svojej oficiálnej webovej stránke o tom informovala samospráva.



So sťahovaním svojho sídla začalo mesto v druhej polovici januára. Do budovy Okresného úradu Lučenec na Námestí republiky v centre Lučenca presunulo pracoviská, ktoré verejnosť využíva najčastejšie. Presťahovaná tak bola kancelária prvého kontaktu, podateľňa, pokladnica, matrika či oddelenia daní, poplatkov, školstva a stavebného poriadku.



"Z dôvodu nevyhovujúceho stavu ostatných priestorov budovy okresného úradu nie je možné do nej presunúť celý mestský úrad. Preto mesto Lučenec zabezpečuje sťahovanie aj do budovy na adrese Fiľakovská cesta 287, kam budú presťahované oddelenia, ktoré občania navštevujú len sporadicky," vysvetlilo mesto.



V budove na Fiľakovskej ceste bude po presťahovaní sídliť napríklad oddelenie dopravy a životného prostredia, oddelenie stratégie a prípravy projektov či časť oddelenia ekonomiky a majetku mesta a oddelenia vnútornej správy. Nachádzať sa tam bude aj kancelária primátorky, útvar hlavného kontrolóra mesta a útvar prednostu.



Mesto Lučenec mení svoje sídlo po viac ako dvoch desaťročiach. Administratívnu budovu v centre mesta, v ktorej úrad dlhodobo fungoval, vlastní Univerzita Komenského v Bratislave. Pre potrebu financií na iné účely sa univerzita budovu rozhodla predať. Lučenecký mestský úrad tak bude po novom sídliť v dvoch lokalitách, v priestoroch na Fiľakovskej ceste a v budove okresného úradu v centre mesta, ktorú vlastní Ministerstvo vnútra SR a samospráva.



Dlhodobým cieľom štátnej správy a miestnej samosprávy je vytvoriť v priestoroch Okresného úradu Lučenec spoločnú úradovňu mestského a okresného úradu, predchádzať má tomu komplexná obnova budovy. Rezort vnútra v súčasnosti pripravuje projekt jej rekonštrukcie, verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác chce vyhlásiť počas tohto roka.