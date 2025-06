Lučenecká pobočka SP sa dočasne presťahuje do areálu nemocnice

Lučenec 8. júna (TASR) - Pobočka Sociálnej poisťovne v Lučenci sa bude sťahovať do priestorov v areáli lučeneckej nemocnice. Dôvodom je rekonštrukcia sídla pobočky na Ulici Dr. Vodu. V dočasných priestoroch bude poisťovňa fungovať od 1. júla. Sociálna poisťovňa o tom informovala na svojej webovej stránke.



K zmene vo fungovaní Sociálnej poisťovne v Lučenci dôjde už od 23. júna do 30. júna, keď bude pobočka pre verejnosť zatvorená z dôvodu sťahovania. „Počas tohto obdobia si môžete všetky potrebné záležitosti vybaviť v priestoroch Úradu práce sociálnych vecí a rodiny na Ulici A. Petöfiho 3973 v čase stránkových hodín úradu,“ priblížila poisťovňa. Od 1. júla už bude Sociálna poisťovňa fungovať v nových dočasných priestoroch v areáli lučeneckej nemocnice, a to konkrétne v bývalom detskom pavilóne.



Dôvodom sťahovania Sociálnej poisťovne v Lučenci je rekonštrukcia sídla pobočky na Ulici Dr. Vodu. Budovu zo začiatku 80. rokov minulého storočia čaká komplexná obnova, náklady odhadujú na približne 4,4 milióna eur. Ako pre TASR v apríli uviedol hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr, projekt počíta so zateplením budovy, výmenou okien, vnútorných inštalácií, zmenou dispozičného riešenia i modernizáciou vykurovania. Súčasťou projektu je aj vetranie, výmena a predĺženie šachty výťahu či zhotovenie zelenej strechy. Práce sú naplánované na 18 mesiacov.