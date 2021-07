Lučenecké hodovanie bude bez jarmoku a pivného festivalu

Lučenec 9. júla (TASR) – Lučenecké hodovanie, ktoré je tradičnou súčasťou Lučeneckého kultúrneho leta, sa po ročnej prestávke spôsobenej pandémiou nového koronavírusu opäť uskutoční, avšak v obmedzenej podobe. Ako na sociálnej sieti informovala samospráva, súčasťou podujatia nebude Novohradský jarmok ani pivný festival.



„Kvôli pandemickým opatreniam bude tento ročník výrazne iný ako tie predchádzajúce. Keďže podľa nariadení môže byť v exteriéri na jednom podujatí na jednom mieste maximálne 1000 ľudí, museli organizátori pristúpiť k rozloženiu hodovania do viacerých lokalít mesta,“ uviedla samospráva.



Centrom podujatia bude mestský park a amfiteáter, kde sa uskutoční hudobný program. Nádvorie historickej radnice bude patriť Rozprávkovému pódiu s divadelným, hudobným a iným programom pre deti. V priestoroch mestskej tržnice budú návštevníkom svoje produkty ponúkať lokálni remeselníci a výrobcovia združení pod značkou Regionálny produkt Novohrad.



„Významnou atrakciou podujatia bude určite kotvený let teplovzdušným balónom, ktorý bude na Námestí republiky,“ priblížilo mesto s tým, že o ďalších podrobnostiach a časovom harmonograme programu bude včas informovať. Lučenecké hodovanie sa má uskutočniť od 26. do 28. augusta.