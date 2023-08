Lučenecké hodovanie prinesie i pivný festival s takmer 100 druhmi piva

Lučenec 16. augusta (TASR) - V meste Lučenec sa od štvrtka (17. 8.) do soboty (19. 8.) uskutoční v poradí už desiaty ročník Lučeneckého hodovania. Podujatie okrem hudobného programu prinesie i tradičný jarmok, pivný festival či jazdy historickým vlakom. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Michaela Baboľová.



Lučenecké hodovanie sa začne vo štvrtok hudobným programom na Námestí republiky, ktoré bude dejiskom hlavného programu podujatia. V piatok (18. 8.) je pre návštevníkov pripravený program v rámci projektu Europe for Citizens - Európa pre občanov i slávnostné udeľovanie ocenení mesta Lučenec.



Súčasťou trojdňového podujatia bude i sprievodný program. Pripravené sú vyhliadkové jazdy mestom vláčikom či pivný festival s takmer 100 druhmi piva. "Deti zaručene poteší Rozprávkové pódium, nebudú chýbať ani tvorivé dielne a tombola. To všetko na radnici v Mestskom múzeu," uviedla programová zamestnankyňa mesta pre kultúru Darina Varhaníková. Ako dodala, v sobotu sa uskutoční aj deviaty ročník prehliadky historických automobilov a motocyklov s názvom Fotrova kára.



"Medzi netradičné podujatia, ktoré môžete zažiť v sobotu, patrí III. ročník jázd historickým vlakom na trase Lučenec - Kalonda a okružné jazdy historickým autobusom na trase Lučenec - Fiľakovo - Šiatorská Bukovinka a späť," priblížila samospráva. Verejnosť sa môže tešiť aj na druhý ročník majstrovstiev Slovenska v hode telefónom či v poradí už trinásty ročník Stredoeurópskeho pohára mužov v bocci - raffa o pohár mesta Lučenec.