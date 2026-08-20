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Lučenecké hodovanie prinesie koncerty či stretnutie veteránov
Lučenecké hodovanie sa začína vo štvrtok podvečer slávnostným otvorením podujatia na hlavnom pódiu na Námestí republiky.
Autor TASR
Lučenec 20. augusta (TASR) - V centre Novohradu sa vo štvrtok začína Lučenecké hodovanie. Oslavy Dni mesta prinesú kultúrny program, stretnutie veteránov, rozprávkové pódium, ale i pivný festival, vyhliadkové jazdy vláčikom či tradičný jarmok. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti.
Lučenecké hodovanie sa začína vo štvrtok podvečer slávnostným otvorením podujatia na hlavnom pódiu na Námestí republiky. Svoje brány popoludní otvorí aj tradičný pivný festival, ktorého súčasťou budú tento rok i súťaže v zdvíhaní pivných sudov či pití piva. Večerný program uzavrie koncert skupiny The Toones a oldies party.
Popoludnie druhého dňa osláv bude na hlavnom pódiu patriť slávnostnému odovzdávaniu mestských ocenení, po ktorom bude nasledovať hudobný program. V sobotu (22. 8.) v centre dejiska podujatia pokrstia knihu Legendárne osobnosti Novohradu, hlavný program uzavrú koncerty.
Oslavy dní mesta do Lučenca prinesú aj množstvo sprievodných podujatí. Na Námestí republiky a na Masarykovej ulici sa bude konať tradičný jarmok, po meste bude počas piatka (21. 8.) a soboty premávať vyhliadkový vláčik. V obchodnom centre na Námestí republiky bude prístupná výstava Lučenec v premenách času. Pri historickej radnici zas bude postavené Rozprávkové pódium, kde sa predstaví viacero divadelných zoskupení s predstaveniami pre deti.
Súčasťou Lučeneckého hodovania bude v sobotu opäť aj stretnutie veteránov s názvom Fotrova kára. „Okrem domácich veteránov z Veterán klubu Lučenec sa predstavia aj hostia z celého Slovenska a aj z blízkeho Maďarska. Taktiež sa nám po rokoch podarilo dohodnúť trasu spanilej jazdy veteránov cez centrum mesta, ktorá sa bude končiť v novootvorenom múzeu motocyklov v Opatovej,“ priblížila samospráva.
Lučenecké hodovanie sa začína vo štvrtok podvečer slávnostným otvorením podujatia na hlavnom pódiu na Námestí republiky. Svoje brány popoludní otvorí aj tradičný pivný festival, ktorého súčasťou budú tento rok i súťaže v zdvíhaní pivných sudov či pití piva. Večerný program uzavrie koncert skupiny The Toones a oldies party.
Popoludnie druhého dňa osláv bude na hlavnom pódiu patriť slávnostnému odovzdávaniu mestských ocenení, po ktorom bude nasledovať hudobný program. V sobotu (22. 8.) v centre dejiska podujatia pokrstia knihu Legendárne osobnosti Novohradu, hlavný program uzavrú koncerty.
Oslavy dní mesta do Lučenca prinesú aj množstvo sprievodných podujatí. Na Námestí republiky a na Masarykovej ulici sa bude konať tradičný jarmok, po meste bude počas piatka (21. 8.) a soboty premávať vyhliadkový vláčik. V obchodnom centre na Námestí republiky bude prístupná výstava Lučenec v premenách času. Pri historickej radnici zas bude postavené Rozprávkové pódium, kde sa predstaví viacero divadelných zoskupení s predstaveniami pre deti.
Súčasťou Lučeneckého hodovania bude v sobotu opäť aj stretnutie veteránov s názvom Fotrova kára. „Okrem domácich veteránov z Veterán klubu Lučenec sa predstavia aj hostia z celého Slovenska a aj z blízkeho Maďarska. Taktiež sa nám po rokoch podarilo dohodnúť trasu spanilej jazdy veteránov cez centrum mesta, ktorá sa bude končiť v novootvorenom múzeu motocyklov v Opatovej,“ priblížila samospráva.