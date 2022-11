Lučenecké Komunitné centrum rozšíria, pribudne ihrisko i altánok

Lučenec 8. novembra (TASR) – V meste Lučenec sa začalo s realizáciou projektu rozšírenia komunitného centra na Rapovskej križovatke. Samospráva stavenisko odovzdala zhotoviteľovi, práce za vyše 84.000 eur s DPH by mali byť dokončené približne za tri mesiace. Pre TASR to uviedol vedúci kancelárie primátorky mesta Andrej Barančok.



"K existujúcim kapacitám budú dokúpené a zariadené dva kontajnery, ktoré budú osadené na novovybudované základy a napojené k technickej infraštruktúre, zároveň bude vybudované detské ihrisko a stanovište kontajnerov pre triedený zber a nová žumpa," priblížilo mesto.



Cieľom projektu je skvalitnenie práce a rozšírenie zariadenia sociálnych služieb pre služby krízovej intervencie komunitného charakteru v lokalite, kde žije približne 350 ľudí z nižších sociálnych vrstiev. Súčasťou projektu má byť napríklad vytvorenie samostatného sanitárneho oddelenia pre mužov a ženy, kuchyne pre účely praktických tréningov varenia či počítačová časť pre učenie počítačovej gramotnosti. Realizáciou projektu dôjde aj k zvýšeniu personálnych kapacít komunitného centra o jedného pracovníka.



Rozšírenie komunitného centra na Rapovskej križovatke je financované v rámci projektu Spájame sa pre viac príležitostí, na ktorý mesto získalo z nórskych fondov takmer 750.000 eur. Ako samospráva pre TASR priblížila ešte vlani, projekt je zameraný na podporu marginalizovaných rómskych komunít a orientovaný je na štyri základné oblasti, a to vzdelávanie, zamestnanosť, bývanie a predchádzanie diskriminácii.



V projekte samospráva spolupracuje aj s Agentúrou práce Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorej úlohou je zvyšovanie základných a pracovných zručností ľudí z vylúčených komunít. Ďalším partnerom je nezisková organizácia Projekt DOM.ov, ktorá zas klientom pomáha k nadobudnutiu ich vlastného bývania.