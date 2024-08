Lučenec právne koná pre šírenie zavádzajúcich informácií o odpade

Lučenec 20. augusta (TASR) - Mesto Lučenec podniká voči šíreniu neprávd a zavádzajúcich informácií o odpadovom hospodárstve v meste právne kroky. Samospráva odmieta tvrdenia o tom, že by služby v oblasti odpadového hospodárstva v Lučenci vykonávalo súčasne viacero subjektov i to, že s mestským rozpočtom hospodári neefektívne. Pre TASR to uviedla hovorkyňa mesta Michaela Baboľová.



Samospráva informácie o fungovaní odpadového hospodárstva v Lučenci, ktoré hovoria o tom, že služby spojené s odpadom v Lučenci okrem mesta vykonávajú aj ďalšie tri zazmluvnené subjekty, označuje za viac ako rok trvajúcu antikampaň. Informácie sa šíria najmä na sociálnych sieťach a poukazujú aj na údajné neefektívne hospodárenie s mestským rozpočtom.



Mesto konštatuje, že služby v oblasti odpadového hospodárstva sú zabezpečované v súlade so zákonom, hospodárnym nakladaním s verejnými financiami i s rozpočtom stanoveným na rok 2024. "Nie je pravda, že zber a zvoz zmesového odpadu zabezpečuje v našom meste niekoľko iných spoločností. Zber a zvoz zmesového odpadu vykonáva od začiatku augusta Stredisko odpadového hospodárstva mesta Lučenec," uviedla Baboľová.



Samospráva tiež pripomína, že zber triedeného odpadu v meste vykonáva spoločnosť Brantner Gemer, s ktorou mesto uzavrelo zmluvu do konca júla 2027. Služba však nie je financovaná z rozpočtu mesta a zo zmluvy nevyplýva žiadne finančné plnenie, na jej zabezpečenie teda nebolo potrebné vyhlasovať verejné obstarávanie.



Mesto Lučenec prevzalo odpadové hospodárstvo do svojej réžie od začiatku augusta po náhlom odchode dovtedajšieho poskytovateľa služieb. V rámci riešenia krízovej situácie samospráva zamestnala 12 ľudí, potrebnú techniku si dočasne prenajala prostredníctvom verejného obstarávania.



"Mesto vysúťažilo prenájom vozidiel len do konca októbra 2024 na vyriešenie náhle vzniknutej a nečakanej situácie. Mesto vyhlási ďalšie verejné obstarávanie na prenájom vozidiel na dlhšie časové obdobie. Aj v tomto prípade bude postupovať v zmysle zákona o verejnom obstarávaní," dodala Baboľová.



Radnica plánuje v budúcnosti vo vlastnej réžii prevádzkovať aj zberný dvor v priestoroch mestskej kompostárne v lokalite Dolná Slatinka, v súčasnosti čaká na potrebné povolenia. "Vstupné náklady na zriadenie zberného dvora mestom odhadujeme približne na 7000 eur, prevádzku budú zabezpečovať pracovníci kompostárne," uviedla hovorkyňa mesta s tým, že v roku 2023 samospráva za prevádzku zberného dvora zaplatila zazmluvnenej spoločnosti približne 94.000 eur.