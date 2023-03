Lúčnica má po 75 rokoch svoje vlastné sídlo

Bratislava 2. marca (TASR) – Umelecký súbor Lúčnica má po 75 rokoch svoju vlastnú budovu v Hurbanových kasárňach v Bratislave. Sídliť v nej budú všetky zložky – tanečný súbor, spevácky zbor, orchester, krojáreň, administratíva.



"Som rada, že sme naplnili programové vyhlásenie vlády, v ktorom sme sa zaviazali, že budeme podporovať rozvoj nehmotného kultúrneho dedičstva, jeho udržateľnosť. Jedným konkrétnym plánom bolo aj to, aby tieto priestory boli čo najskôr dané do užívania umeleckého súboru Lúčnica," uviedla na štvrtkovom brífingu šéfka rezortu kultúry Natália Milanová (OĽANO). Súbor dostal do prenájmu priestory, na ktoré Ministerstvo kultúry (MK) SR vyčlenilo približne 100.000 eur, v apríli 2020. "Aj Lúčničiarom a Lúčničiarkam, ktorí si vyhrnuli rukávy a doslova si to tu odpracovali, patrí veľká vďaka za to, že priestor dnes vyzerá tak, ako vyzerá," dodala.



Generálny riaditeľ umeleckého súboru Pavol Pilař pripomenul, že Lúčnica oslavuje v tomto roku 75. výročie svojho vzniku. "Sme radi, že si môžeme konečne povedať, že budeme mať aj vlastné sídlo ako jedna z posledných príspevkových organizácií ministerstva kultúry, ktoré to sídlo nemalo," povedal šéf Lúčnice, ktorej sa končí dlhodobé obdobie prenájmov. Súbor sa spája s budovou na Štúrovej 6, v ktorej sídlila administratíva a neskôr spevácky zbor, tanečný súbor skúšal v objekte ZŠ na Jesenského. "Po jej odpredaji nás prichýlili v Historickej budove Slovenského národného divadla v podzemí na mínus treťom poschodí. Po uzavretí budovy pre havarijný stav sa nám podarilo zrealizovať zmluvu o výpožičke a prešli sme do týchto priestorov, kde kedysi sídlil vojenský umelecký súbor," ozrejmil Pilař s tým, že Lúčnica má ešte krojovú dielňu v Ružinove a sklad techniky a kulís v Devínskej Novej Vsi.



Dvojposchodový objekt v Hurbanových kasárňach s podlažnou plochou približne 1600 štvorcových metrov bude podľa Pilařa skvelým miestom na realizáciu aktivít súboru. Po septembrovom prevzatí budovy do správy začal pripravovať projektovú dokumentáciu, dnes čaká na stavebného povolenie. "Celková investícia, ktorá bude potrebná na rekonštrukciu priestoru, je 1,6 milióna eur," konštatoval šéf Lúčnice. Predpokladá, že približne 1,3 milióna eur sa súboru podarí získať z plánu obnovy, konkrétne z výzvy na obnovu historických a pamiatkovo chránených budov, ktoré zverejnilo ministerstvo dopravy. "Posledný papier, ktorý k tomu potrebujeme, je právoplatne vydané stavebné povolenie," poznamenal. Prvá etapa rekonštrukcie by mala zahŕňať rekonštrukciu fasády a strechy, výmenu okien a sanáciu vlhkosti spodných priestorov, kde by sa mala presunúť krojová dielňa.



V súčasnosti Lúčnica funguje v tanečných sálach, ktoré rekonštruovala v roku 2021 z príspevku MK SR v sume 100.000 eur, 200.000 eur súbor investoval z vlastných zdrojov. Približne v októbri by mohla byť rekonštrukcia dokončená. "Do konca roka by sme sa sem veľmi radi všetci presídlili," uzavrel Pilař.