Lúčnica nad Žitavou zrekonštruuje materskú školu, zvýši jej kapacitu

Cieľom rekonštrukcie budovy materskej školy je zníženie energetickej náročnosti objektu.

Autor TASR
Lúčnica nad Žitavou 25. novembra (TASR) - Obec Lúčnica nad Žitavou v okrese Nitra zrekonštruuje priestory materskej školy. Súčasťou prác bude aj rozšírenie kapacity budovy. Výška stavebných prác dosiahne 588.249 eur. Vyplýva to zo zmluvy s víťazom verejného obstarávania zverejnenej vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

Cieľom rekonštrukcie budovy materskej školy je zníženie energetickej náročnosti objektu. Stavebné práce zahŕňajú zateplenie obvodového plášťa, plochej strechy budovy, realizáciu zelenej strechy, zateplenie stropu nad nevykurovaným podzemným podlažím a modernizáciu ústredného kúrenia. Stavebnými a dispozičnými úpravami objektu sa zvýši kapacita materskej školy zo súčasných 21 na 48 detí.
