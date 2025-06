Lúčnica vzdá hold S. Stračinovi, zaznie vyše 20 ikonických skladieb

Banská Bystrica 9. júna (TASR) - Jednej z najvýraznejších osobností slovenskej hudby Svetozárovi Stračinovi vzdá hold umelecký súbor Lúčnica výnimočným projektom, ktorý predstaví 13. a 14. júna v Amfiteátri Paľa Bielika v Banskej Bystrici. Koncertný program Svetozár Stračina - Počuť vôňu živého, ktorý sa začne o 20.30 h, spojí na jednom pódiu viac ako 120 účinkujúcich. TASR o tom informoval Samuel Debnárik z marketingu súboru.



Podujatie prinesie monumentálne hudobno-tanečné predstavenie, ktorého súčasťou bude 45-členný orchester, spevácky a tanečný súbor Lúčnice. V programe zaznie viac než 20 ikonických skladieb Stračinu, ktoré vybrali s cieľom čo najvernejšie sprostredkovať jeho odkaz. Celý večer prepoja archívne nahrávky samotného skladateľa, ktorý prostredníctvom rozhovorov s Jurajom Dubovcom z cyklu Hudobné dedičstvo predstaví svoju hudobnú filozofiu a životné postoje.



„Unikátnosť koncertu spočíva v spojení troch umeleckých zložiek - orchestra, speváckeho zboru a tanečného súboru. Všetky choreografie sú dielom profesora Štefana Nosáľa, s ktorým Stračina úzko spolupracoval. Scénu doplnia i originálne kresby skladateľa, ktoré dodajú programu vizuálnu hĺbku,“ priblížil umelecký riaditeľ a režisér predstavenia Mikuláš Sivý.



Ako poznamenal, pre neho bude jedným z najsilnejších momentov zvučka Folklórneho festivalu Východná, o ktorej mnohí ani netušia, že ju zložil práve Stračina.



„Program bude gradovať do veľkolepého finále, ktoré nás symbolicky zavedie do Stračinovho bytu nad bratislavskou Štefánkou, kde žil a tvoril. Pre mňa je to pocta jeho genialite, ktorá nám tu zostala ako súčasť nášho kultúrneho dedičstva,“ doplnil Sivý.



Stračina, ktorého nedožité 85. narodeniny si pripomíname tento rok, bol autorom hudby k viac ako 160 filmom, televíznym inscenáciám a folklórnym projektom. Bol aktívny pri rozvoji folklórneho hnutia na Slovensku, podieľal sa na organizácii festivalov v Detve a Východnej, spolupracoval s nositeľmi tradičnej kultúry a podporoval dokumentovanie autentickej ľudovej hudby. S Lúčnicou spolupracoval desaťročia.



Ešte pred začiatkom hlavného programu areál amfiteátra v meste pod Urpínom, kde skladateľ žil, študoval a tvoril, ožije sprievodným programom. Návštevníkov čakajú ukážky tradičných remesiel, detské aktivity, škola tanca, folklórne workshopy či ochutnávka regionálnych jedál.