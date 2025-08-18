< sekcia Regióny
Ľudí v bytovke pod Pustým hradom chcú riešiť so splnomocnencom vlády
Zvolen 18. augusta (TASR) - Mesto Zvolen sa aj naďalej zaoberá možnosťami umiestnenia ľudí zo zničenej bytovky pod Pustým hradom, prípadne aj ďalších, ak by v budúcnosti museli asanovať celú bytovku. TASR o tom informoval hovorca mesta Martin Svatuška.
Dodal, že samospráva požiadala o finančné prostriedky z výzvy Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK) na vybudovanie jedného bytového domu. Podľa neho však zatiaľ žiadosť nevyhodnotili. Spomenul, že projektovú dokumentáciu na dom majú spracovanú.
Ako ďalej uviedol, samospráva sa do výzvy zapojila s projektom, ktorý podporuje integráciu rodín z marginalizovaných skupín, keďže nová forma bývania by slúžila nielen ich potrebám, ale aj potrebám majoritného obyvateľstva.
Statický posudok totiž hovorí o potrebe asanácie tejto časti, ktorú v minulosti zasiahol požiar. Samospráva ho dala v roku 2021 vypracovať pre zhoršujúci sa stav bytového domu. Na jeho základe následne podali podnet na vykonanie štátneho stavebného dohľadu. V spomenutej časti bytovky v súčasnosti býva približne 60 obyvateľov. Podľa jeho slov je nepredstaviteľné, aby obyvatelia v bytovom dome žili bez akýchkoľvek pravidiel a devastovali majetok ako v súčasnosti. Poznamenal tiež, že nové bývanie budú môcť využívať iba tí nájomcovia, ktorí sa voči mestskému majetku budú správať zodpovedne. „V opačnom prípade si budú musieť svoju bytovú otázku riešiť sami,“ konštatoval.
Bytovka pod Pustým hradom kedysi slúžila ako ubytovňa niekdajšej továrne na výrobu plechu. V 90. rokoch prešla rekonštrukciou, v roku 2003 byty v nej odpredali tamojším obyvateľom na základe uznesenia mestského zastupiteľstva. Situácia sa zmenila vtedy, keď v bytovke prestalo byť funkčné Spoločenstvo vlastníkov bytov, obyvatelia odvtedy bytovku veľmi rýchlo zdevastovali. V roku 2011 vypukol na vrchnom poschodí vchodu číslo sedem požiar. Zničil strechu a dymom znehodnotil celý vchod, v ktorom bolo pôvodne 12 bytov.
Miriam Žiaková z ÚSVRK uviedla, že úrad bude v nastávajúcom období posudzovať všetky projekty zamerané na oblasť bývania. Zdôraznila, že zvolenský projekt bol predložený v druhom kole, a preto nateraz pravdepodobne skončí v takzvanom zásobníku z dôvodu nedostatočnej alokácie. „V nastávajúcom období však úrad očakáva revíziu Programu Slovensko a predpokladá, že pre uvedený účel budú vyčlenené ďalšie finančné prostriedky,“ zhrnula.
