< sekcia Regióny
Ľudí v nemocnici vo Zvolene pomáhajú liečiť psy
Predseda Canisterapeutického združenia Slovensko Suja uviedol, že reakcie pacientov sú silné a úprimné.
Autor TASR
Zvolen 28. februára (TASR) - Pacientov vo zvolenskej nemocnici pomáhajú liečiť psy už približne štyri roky. V rámci canisterapie spoločne s predsedom Canisterapeutického združenia Slovensko Miroslavom Sujom navštevujú pacientov na viacerých oddeleniach a počas svojho fungovania zaznamenali od ľudí prijatie. TASR o tom informovala Jarmila Ševčíková zo spoločnosti Agel SK, pod ktorú nemocnica vo Zvolene patrí.
Najväčšou zmenou počas rokov fungovania je podľa Suju vnímanie canisterapie ako plnohodnotnej súčasti liečebného procesu. Dodal, že zo začiatku bola skôr doplnkom, v súčasnosti ju zdravotnícky personál berie ako prirodzenú súčasť starostlivosti. „Pacienti sa na ňu veľmi tešia a čoraz viac sa už pri prijatí na oddelenie pýtajú, či ich počas hospitalizácie prídu navštíviť aj psíky,“ objasnil. Zdôraznil, že tvárou canisterapie vo Zvolene je pes Amir, ktorý je medzi pacientmi aj personálom známy. Nedávno k nemu pribudol Clark.
Predseda Canisterapeutického združenia Slovensko Suja uviedol, že reakcie pacientov sú silné a úprimné. „Sme svedkami sĺz šťastia, objatí a veľkého dojatia. Pre mnohých pacientov sú tieto stretnutia chvíľou, na ktorú sa tešia počas celej hospitalizácie,“ konštatoval.
Canisterapia je forma liečby a terapie, ktorá využíva interakciu medzi ľuďmi a vycvičenými psami. Jej hlavným cieľom je s pomocou zvieraťa rozvíjať a udržiavať u pacientov schopnosť komunikovať a sústrediť sa. Zlepšiť má aj ich duševnú pohodu a pokúsiť sa vymaniť ich z každodennej rutiny, ktorú v nemocnici zažívajú. „V našej nemocnici sa stala prirodzenou súčasťou každodenného života na oddeleniach. Vidíme, aký pozitívny vplyv majú tieto návštevy nielen na pacientov, ale aj na našich zamestnancov,“ povedal regionálny medicínsky riaditeľ nemocnice Ján Haško.
Najväčšou zmenou počas rokov fungovania je podľa Suju vnímanie canisterapie ako plnohodnotnej súčasti liečebného procesu. Dodal, že zo začiatku bola skôr doplnkom, v súčasnosti ju zdravotnícky personál berie ako prirodzenú súčasť starostlivosti. „Pacienti sa na ňu veľmi tešia a čoraz viac sa už pri prijatí na oddelenie pýtajú, či ich počas hospitalizácie prídu navštíviť aj psíky,“ objasnil. Zdôraznil, že tvárou canisterapie vo Zvolene je pes Amir, ktorý je medzi pacientmi aj personálom známy. Nedávno k nemu pribudol Clark.
Predseda Canisterapeutického združenia Slovensko Suja uviedol, že reakcie pacientov sú silné a úprimné. „Sme svedkami sĺz šťastia, objatí a veľkého dojatia. Pre mnohých pacientov sú tieto stretnutia chvíľou, na ktorú sa tešia počas celej hospitalizácie,“ konštatoval.
Canisterapia je forma liečby a terapie, ktorá využíva interakciu medzi ľuďmi a vycvičenými psami. Jej hlavným cieľom je s pomocou zvieraťa rozvíjať a udržiavať u pacientov schopnosť komunikovať a sústrediť sa. Zlepšiť má aj ich duševnú pohodu a pokúsiť sa vymaniť ich z každodennej rutiny, ktorú v nemocnici zažívajú. „V našej nemocnici sa stala prirodzenou súčasťou každodenného života na oddeleniach. Vidíme, aký pozitívny vplyv majú tieto návštevy nielen na pacientov, ale aj na našich zamestnancov,“ povedal regionálny medicínsky riaditeľ nemocnice Ján Haško.