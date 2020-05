Ľudí v Palárikove láka príroda

Palárikovo 28. mája (Teraz.sk) - Celosvetový problém, pandémia COVID - 19, značne obmedzila naše cestovateľské možnosti, preto čoraz viac ľudí trávi svoj voľný čas objavovaním krás našej krajiny. Keďže je väčšina kultúrnych pamiatok pre návštevníkov uzatvorená, ľudia hľadajú svoje útočisko v prírode. Tento typ rekreácie nám ponúka aj malebná obec Palárikovo na juhu Slovenska.



Najväčším lákadlom obce Palárikovo je historický anglický park s rozlohou 52 ha, ktorý je zaradený do zoznamu chránených území. V parku sú chodníky so spevneným povrchom, ktoré vytvárajú 2,5 km dlhú sieť cestičiek prispôsobených na pešiu turistiku. Je rozdelený na dve časti, oddelené ohradou, nakoľko v zadnej časti je možné počas prechádzok natrafiť na voľne žijúcu poľovnú zver. V prednej časti môžeme nájsť športové, ale aj zábavné atrakcie pre deti aj dospelých. Významným objektom tejto časti parku je historická drevená vodáreň, ktorá je jedinou svojho druhu na území Slovenska a najstaršou vodárňou s celodrevenou konštrukciou v Európe. Táto vodáreň je v súčasnosti využívaná aj ako vyhliadková veža.



Dominantou tohto parku je kaštieľ rodiny Károlyiovcov, ktorý bol postavený po roku 1730 v neskorobarokovom slohu a začiatkom 19. storočia prestavaný podľa neoklasicistického slohu. Interiér kaštieľa nie je bežne dostupný, ale raz týždenne sa konajú prehliadky, ktoré sú však počas pandémie koronavírusu dočasne zrušené. V zadnej časti kaštieľa je sprístupnená terasa, ktorú môžu využívať návštevníci parku na posedenie s možnosťou občerstvenia sa počas prechádzok, pričom si môžu objednať zmrzlinu, chladené drinky alebo si len vychutnať kávičku.



Kaštieľ sa využíva aj na rôzne podujatia, ktoré sú dočasne pozastavené z dôvodu pandémie. Jedným z nich bol aj Deň otvorených dverí, ktorý sa mal uskutočniť 1.5.. Jeho súčasťou mala byť aj tradičná výstava historických vozidiel, ukážky rôznych remesiel, či prehliadka svadobných šiat v svadobnom salóne kaštieľa. „Obec plánovala v spolupráci s Lesmi SR spustiť projekt „Kultúrne leto“ v priestoroch parku za kaštieľom, kde sa mali každú druhú nedeľu popoludní konať koncerty pre obyvateľov Palárikova, či susedných obcí. Naplánované boli vystúpenia palárikovského divadla, skupiny Seniorka, detí ZŠ a MŠ, dychovky, ale aj speváckych a hudobných skupín z okolitých dedín. Vzhľadom na súčasnú situáciu, ktorá nás postihla, to však nie je možné uskutočniť,“ uviedla starostka obce Ľubica Karasová.