Ľudí vo zvolenskej bytovke chcú riešiť so splnomocnencom vlády

Zvolen 15. augusta (TASR) - Mesto Zvolen sa v súčasnosti zaoberá možnosťami umiestnenia ľudí zo zničenej bytovky pod Pustým hradom, prípadne aj ďalších, ak by v budúcnosti museli asanovať celú bytovku. Chcelo by na to získať finančné prostriedky z očakávanej výzvy Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK). TASR o tom informoval hovorca mesta Martin Svatuška.



Dodal, že samospráva sa do nej mieni zapojiť s projektom, ktorý podporuje integráciu rodín z marginalizovaných skupín. Nová forma bývania by tak slúžila nielen ich potrebám, ale aj potrebám majoritného obyvateľstva.



Statický posudok totiž hovorí o potrebe asanácie časti, ktorú v minulosti zasiahol požiar. Samospráva ho dala v roku 2021 vypracovať pre zhoršujúci sa stav bytového domu. Na jeho základe následne podali podnet na vykonanie štátneho stavebného dohľadu. V spomenutej časti bytovky v súčasnosti býva približne 60 obyvateľov. Podľa hovorcu je nepredstaviteľné, aby obyvatelia v bytovom dome žili bez akýchkoľvek pravidiel a devastovali majetok tak ako v súčasnosti.



Bytovka pod Pustým hradom kedysi slúžila ako ubytovňa niekdajšej továrne na výrobu plechu. V 90. rokoch prešla rekonštrukciou, v roku 2003 byty v nej odpredali tamojším obyvateľom na základe uznesenia mestského zastupiteľstva. Situácia sa zmenila vtedy, keď v bytovke prestalo byť funkčné Spoločenstvo vlastníkov bytov, obyvatelia odvtedy bytovku veľmi rýchlo zdevastovali. V roku 2011 vypukol na vrchnom poschodí vchodu číslo sedem požiar. Zničil strechu a dymom znehodnotil celý vchod, v ktorom bolo pôvodne 12 bytov.



Angélique Bobríková z ÚSVRK uviedla, že úrad ako sprostredkovateľský orgán pre Program Slovensko na roky 2021 až 2027 pripravuje Výzvu pre zlepšenie podmienok bývania v obciach z Atlasu rómskych komunít. Spomenula, že podľa harmonogramu plánovaných výziev by mala byť zverejnená v treťom kvartáli tohto roka. "V súlade s prípravou výzvy úrad zverejnil na svojej webovej stránke pre dotknuté obce informáciu pre žiadateľa, ktorá obsahuje základné parametre pripravovanej výzvy," zhrnula.