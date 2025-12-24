< sekcia Regióny
Ľudia bez domova si opäť pochutili na kapustnici Dračí dych
Spolu s dobrovoľníkmi Slovenského Červeného kríža (SČK), banskobystrického územného spolku ju už tradične servírovali 24. decembra pri nocľahárni Večierka.
Autor TASR
Banská Bystrica 24. decembra (TASR) - Ľudia bez domova v Banskej Bystrici si na Štedrý deň opäť pochutili na vianočnej kapustnici, ktorú všetci poznajú ako Dračí dych. TASR o tom informoval vedúci oddelenia sociálnej a krízovej intervencie magistrátu Karol Langstein, ktorý sa každoročne o jej prípravu stará.
Spolu s dobrovoľníkmi Slovenského Červeného kríža (SČK), banskobystrického územného spolku ju už tradične servírovali 24. decembra pri nocľahárni Večierka. Okrem toho rozdávali rezeň so zemiakovým šalátom. „Aj týmto ľuďom sme dali šancu sadnúť si za spoločný stôl a spolu sa podeliť o pocit Vianoc, ktorý im pripomenul, že niekedy v živote zažili takéto sviatky,“ povedal v stredu Langstein. Verí, že im to pomohlo a budú sa snažiť mať v budúcnosti svoj stôl, jedlo i darčeky.
Ako uviedol, SČK s príspevkom štátu a mesta Banská Bystrica rozdali darčeky pre viac ako 20 ľudí bez domova. Boli to ruksak, spací vak do teploty mínus 15 stupňov Celzia, teplé oblečenie i ponožky. Súčasťou boli sprchový gél, polievky, sladkosti a ovocie. „Uvarili sme 60 porcií Dračieho dychu, ktorý im podľa ich slov chutil,“ poznamenal.
Ľudí bez domova prišiel v stredu pozrieť aj primátor Banskej Bystrice Ján Nosko. „Aj tento rok som ich prišiel pozdraviť a popriať im, aby tieto sviatky prežili v zdraví a v pokoji,“ spomenul. K štedrovečernému stolu im priniesol koláče a betlehemské svetlo. „Nech im posvieti nielen počas Štedrého dňa, nech im ukáže aj cestu, ako do budúcnosti môžu svoj život zmeniť k lepšiemu,“ zhrnul.
Receptúra Dračieho dychu je rovnaká ako po minulé roky. Odlišuje sa len množstvom pikantných prísad. Nemôžu chýbať čerstvé a údené mäso, klobása, kapusta, hríby a koreniny. „Kapustnicu, ktorá sa počas Štedrého dňa neskonzumuje, hlboko zamrazíme a bude k dispozícii všetkým klientom nocľahárne aj počas zvyšných sviatočných dní. Vždy jej navaríme viac, aby duch sviatkov ostal s nimi až do nového roka,“ konštatoval Langstein.
Spolu s dobrovoľníkmi Slovenského Červeného kríža (SČK), banskobystrického územného spolku ju už tradične servírovali 24. decembra pri nocľahárni Večierka. Okrem toho rozdávali rezeň so zemiakovým šalátom. „Aj týmto ľuďom sme dali šancu sadnúť si za spoločný stôl a spolu sa podeliť o pocit Vianoc, ktorý im pripomenul, že niekedy v živote zažili takéto sviatky,“ povedal v stredu Langstein. Verí, že im to pomohlo a budú sa snažiť mať v budúcnosti svoj stôl, jedlo i darčeky.
Ako uviedol, SČK s príspevkom štátu a mesta Banská Bystrica rozdali darčeky pre viac ako 20 ľudí bez domova. Boli to ruksak, spací vak do teploty mínus 15 stupňov Celzia, teplé oblečenie i ponožky. Súčasťou boli sprchový gél, polievky, sladkosti a ovocie. „Uvarili sme 60 porcií Dračieho dychu, ktorý im podľa ich slov chutil,“ poznamenal.
Ľudí bez domova prišiel v stredu pozrieť aj primátor Banskej Bystrice Ján Nosko. „Aj tento rok som ich prišiel pozdraviť a popriať im, aby tieto sviatky prežili v zdraví a v pokoji,“ spomenul. K štedrovečernému stolu im priniesol koláče a betlehemské svetlo. „Nech im posvieti nielen počas Štedrého dňa, nech im ukáže aj cestu, ako do budúcnosti môžu svoj život zmeniť k lepšiemu,“ zhrnul.
Receptúra Dračieho dychu je rovnaká ako po minulé roky. Odlišuje sa len množstvom pikantných prísad. Nemôžu chýbať čerstvé a údené mäso, klobása, kapusta, hríby a koreniny. „Kapustnicu, ktorá sa počas Štedrého dňa neskonzumuje, hlboko zamrazíme a bude k dispozícii všetkým klientom nocľahárne aj počas zvyšných sviatočných dní. Vždy jej navaríme viac, aby duch sviatkov ostal s nimi až do nového roka,“ konštatoval Langstein.